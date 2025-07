SC: homens pegam até 60 anos de prisão por matar jovem em briga de bar

Quatro homens foram condenados pelo homicídio de Gean Robert Gonçalves Wolski, jovem de 19 anos, que foi atingido por disparos de arma de fogo em julho de 2016, em Mafra (SC). Nove anos após o crime, o grupo enfrentou o júri popular, em sessão que iniciou na última quinta-feira (24/7) e durou dois dias. Somando todas as penas, eles foram condenados a 244 anos de prisão em regime inicial fechado.

As penas para cada réu foram fixadas em 60, 65, 59 e 60 anos de reclusão, mas podem ser objeto de reforma nas instâncias superiores. O grupo respondeu a todo o processo em liberdade, mas eles foram presos imediatamente após a sessão do Tribunal do Júri. A Justiça ainda negou aos condenados o direito de recorrer em liberdade.

