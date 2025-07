Scarlett Johansson se torna a artista mais lucrativa da história do cinema; veja o ranking

A atriz Scarlett Johansson alcançou uma marca inédita na história do cinema. Ela chegou a US$ 14,8 bilhões em arrecadação global quando somados todos os filmes em que atuou, tornando-se a artista mais lucrativa do cinema.

Esse marco foi atingido após o sucesso de Jurassic World: Rebirth. Outras produções notáveis como Lucy, Sing e seus filmes como Viúva Negra no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) também contribuíram para esse recorde. Com essa conquista, a atriz ultrapassou Samuel L. Jackson, que agora ocupa a segunda posição.

Os 10 artistas mais lucrativos do cinema mundial (julho de 2025):

Scarlett Johansson – US$ 14,8 bilhões Samuel L. Jackson – US$ 14,6 bilhões Robert Downey Jr. – US$ 14,3 bilhões Zoe Saldaña – US$ 14,2 bilhões Chris Pratt – US$ 14,1 bilhões Tom Cruise – US$ 12,7 bilhões Chris Hemsworth – US$ 12,1 bilhões Vin Diesel – US$ 11,9 bilhões Dwayne Johnson – US$ 11,4 bilhões Chris Evans – US$ 11,4 bilhões

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet