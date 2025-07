scarlett-johansson-se-torna-a-atriz-mais-lucrativa-do-cinema;-veja-o-ranking-completo

A atriz conquistou um feito histórico, superando nomes de peso da indústria cinematográfica como Samuel L. Jackson, Robert Downey Jr. e Zoe Saldaña

Com talento, elegância e presença marcante nas telonas, a estrela de Hollywood, Scarlett Johansson atingiu impressionantes US$ 14,8 bilhões em arrecadação global, somando todos os filmes em que atuou. O marco foi alcançado após seu protagonismo em “Jurassic World: Rebirth”, mais novo sucesso de bilheteria.

Grande parte desse número expressivo vem de sua atuação como Viúva Negra no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), além de sucessos como “Lucy”, “Sing” e agora o novo longa da franquia dos dinossauros. Confira os filmes com maiores arrecadações:

Vingadores: Ultimato – US$ 2,7 bilhões



Vingadores: Guerra Infinita – US$ 2 bilhões



Os Vingadores – US$ 1,5 bilhão



Vingadores: Era de Ultron – US$ 1,4 bilhão



Capitão América: Guerra Civil – US$ 1,1 bilhão



Mogli: O Menino Lobo – US$ 951 milhões



Capitão América: O Soldado Invernal – US$ 714 milhões



Sing – Quem Canta Seus Males Espanta – US$ 631 milhões



Homem de Ferro 2 – US$ 621 milhões



Lucy – US$ 457 milhões

Um dado curioso é que Scarlett alcançou essa posição de destaque com apenas 36 filmes no currículo – pouco mais da metade dos 71 estrelados por Samuel L. Jackson, o segundo colocado da lista. Veja o ranking atualizado dos artistas mais lucrativos do cinema, segundo o Gshow: