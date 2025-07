“Se não tiver pão com mortadela, não é do PT”, diz Cesario Braga em encontro do partido em Rio Branco

O presidente do PT no Acre licenciado e superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar no estado, Cesário Braga publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (6), do encontro com membros do partido durante as eleições internas para a renovação das direções municipais, estaduais e nacional.

O petista brincou na ocasião e falou sobre os alimentos do grupo, que segundo ele, se não fosse pão com mortadela, não aconteceria. O processo de votação ocorre das 9h às 17h nos diretórios municipais de todo o país.

“Reunião do PT, quando todos se juntam se não tiver pão com mortadela, não é do PT. Nilsão quer uma mortadela?”, comenta.

Cesario compareceu ao local ao lado de sua esposa e disse estar feliz em estar exercendo a democracia, destacando que suas apostas iam para Edinho Silva, André Kamai e Tiago Mourão.

Veja o vídeo: