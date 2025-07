Se tem Expo, tem Sicredi: Cooperativismo e condições imperdíveis impulsionam negócios na Expo Juruá 2025

Com o slogan “Se tem Expo, tem Sicredi”, a Cooperativa financeira marca presença em mais uma edição da Expo Juruá, oferecendo soluções financeiras que impulsionam o desenvolvimento da economia local e fortalecem o vínculo com a comunidade. Nesta edição, a atuação do Sicredi tem se destacado pelo seu atendimento próximo e estande interativo que se tornou referência para quem busca oportunidades de crédito, investimento e proteção patrimonial.

Durante a feira, associados(as), empreendedores e produtores rurais têm acesso a condições exclusivas, pensadas especialmente para o evento. Entre as oportunidades, estão investimentos com rentabilidade de até 108% do CDI, descontos de até 10% em seguros, redução de até 20% nas taxas de crédito e consórcios com até 30% de desconto, além de parcelas até 50% menores. As ofertas foram planejadas para atender diferentes perfis e necessidades, desde quem deseja investir com segurança até quem pretende renovar equipamentos ou iniciar um novo projeto.

Além de um portfólio completo de produtos e serviços, o estande do Sicredi proporciona uma experiência de proximidade com os visitantes, com atendimentos personalizados e orientações sobre cooperativismo, educação financeira e campanhas exclusivas para o evento, essa é a relação de confiança que a instituição constrói junto aos seus associados da região do Juruá.

Para o gerente regional Rodrigo Luz, a feira representa uma vitrine importante para mostrar o papel do cooperativismo no fomento à economia regional.

“A Expo Juruá é um espaço onde o Sicredi reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do Juruá. Mais do que apresentar produtos, queremos dialogar com a comunidade, ouvir as necessidades dos associados e oferecer soluções que façam sentido para cada realidade”, destaca.

Os visitantes interessados nas condições especiais da feira podem contar com o atendimento direto no estande do Sicredi ou entrar em contato pelo WhatsApp oficial: (51) 3358-4770.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.800 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

