Sebastião Coelho sobre STF: “Passarão férias em Nova York do Maranhão”

O ex-desembargador Sebastião Coelho disse, durante a manifestação pró-Jair Bolsonaro deste domingo (20/7), que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que tiveram os vistos para os Estados Unidos revogados “agora vão passar as férias em Nova York do Maranhão”.

Coelho, pré-candidato ao Senado pelo Novo no DF, é um dos organizadores do ato realizado em Brasília contra as medidas impostas ao ex-presidente, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nessa sexta-feira (18/7). Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e não pode usar redes sociais.

Horas depois de agentes cumprirem mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente e na sede do PL em Brasília, o governo do presidente Donald Trump anunciou a revogação das autorizações de entrada de Moraes, de familiares diretos e de “aliados”. Ainda não está claro, porém, quais autoridades foram afetadas.

Manifestantes carregam, cartaz contra Alexandre de Moraes

Bolsonaristas se reunem para protestar contra a operação que mirou Bolsonaro

Bolsonaristas carregam “bandeirão” em manifestação em Brasília

Manifestantes usam roupas verde-amarelo em manifestação em Brasília

O ato “Brasília vai caminhar, pela Liberdade, pela Democracia e pela Verdade” foi convocado nas redes sociais pela deputada federal Bia Kicis (PL-DF). Os manifestantes começaram a se concentrar em frente ao Banco Central, às 9h. Às 10h, bolsonaristas seguiram no sentido Eixão Sul.

Além de Kicis, a senadora e ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos-DF) e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), também participaram do ato.

Manifestantes carregaram cartazes com críticas ao STF e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também criticaram o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Coelho chamou ambos de “omissos”.