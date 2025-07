Sebrae se destaca na Expoacre Juruá e reforça apoio ao agronegócio e pequenos negócios

Durante a Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, o superintendente do SEBRAE no Acre, Marcos Lameira, destacou a atuação da instituição como peça-chave na preparação e organização do evento, que neste ano superou expectativas de público e impacto econômico.

“Tudo que é mostrado aqui tem o dedo do SEBRAE. Todo o trabalho de preparação temos feito em parceria, com foco em orientar e fortalecer os empreendedores locais”, afirmou Lameira. Ele ressaltou que áreas como alimentação, setor automotivo e restaurantes foram estruturadas com apoio direto da equipe técnica da instituição, garantindo mais eficiência na operação da feira em comparação aos anos anteriores.

O superintendente também chamou atenção para o crescimento do evento, que vem movimentando cada vez mais a economia da região. “Em 2020, foram cerca de 3 milhões de reais circulando aqui dentro. Este ano, o espaço ficou pequeno. Desde maio, os hotéis da cidade estão lotados”, destacou. Ele lembrou ainda que está em Cruzeiro do Sul desde o dia 22 de junho, envolvido na montagem e coordenação dos espaços da exposição, demonstrando o esforço por trás da estrutura oferecida ao público.

Segundo Lameira, a intenção do SEBRAE é clara: “Fortalecer o agronegócio e os pequenos negócios da região.” Ele informou que em momento oportuno será divulgado o valor total movimentado tanto dentro quanto fora da feira, com destaque para a rede hoteleira e o comércio local, que também foram diretamente beneficiados pela realização do evento.

Por fim, o superintendente fez um convite à população: “Queremos que todos conheçam o que o SEBRAE tem a oferecer e os resultados de muito trabalho em parceria com empreendedores da região.” A Expoacre Juruá segue até o domingo (6), com programação cultural, empresarial e de fomento à economia local.

