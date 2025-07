Sebrae fortalece pequenos negócios com o programa ALI Produtividade

Melhoria na gestão, redução de custos, aumento na eficiência e produtividade são alguns dos resultados obtidos pelas 140 empresas que encerraram o Ciclo 01/2025 do programa ALI Produtividade, do Sebrae no Acre. A jornada destas empresas foi marcada pelo encontro de encerramento do ciclo, realizado nesta quinta-feira, 10 de julho, nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Com foco no aumento da competitividade das micro e pequenas empresas do Acre, o Sebrae vem intensificando a atuação do ALI Produtividade em todo o estado, oferecendo acompanhamento especializado e gratuito. Durante o programa, um Agente Local de Inovação (ALI) atua diretamente dentro da empresa, identificando os gargalos e propondo soluções práticas para melhoria dos processos.

Neste ciclo, participaram empresas dos setores de comércio, serviço e indústria. O acompanhamento teve duração de quatro meses e incluiu visitas técnicas, plano de ação personalizados e indicadores de desempenho.

A gestora estadual do ALI, Valéria Rossi, destaca o diferencial do programa. “As empresas que participam do programa conseguem melhorar sua gestão, reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e organizar melhor seus processos internos de forma prática. Muitas vezes, pequenas mudanças geram impactos significativos. O papel do Sebrae é justamente esse, apoiar os pequenos negócios na busca por soluções simples e eficazes que fortalecem a empresa”, disse.

De acordo com Luciana Assem, proprietária da Evolubrink Clínica, que participou anteriormente do programa, o suporte do ALI auxiliou em uma evolução mais rápida e resultado mais preciso. “A partir desse programa passei a entender que as melhorias, a inovação não necessariamente requer um custo monetário. E ficou o aprendizado, continuamos inovando e implementando o que nós aprendemos, às vezes a mesma coisa feita de outra forma, repensada e está dando certo”, destacou. Conheça outros depoimentos sobre o programa em youtube.com/sebraenoacre.

O ALI Produtividade é destinado a Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). O próximo ciclo tem início previsto para agosto de 2025. Para mais informações entre em contato no 0800 570 0800.