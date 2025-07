Sebrae fortalece pequenos negócios na Expoacre Juruá 2025 e estima volume de negócios superior à edição passada 

O Sebrae no Acre participou como realizador da 20ª Expoacre Juruá, ao lado do Governo do Estado, reforçando seu papel estratégico no desenvolvimento econômico da região. A feira, realizada em Cruzeiro do Sul, é um dos eventos mais importantes do Vale do Juruá e um ponto de encontro entre turismo, lazer, negócios e inovação.

Nesta edição, o Sebrae ampliou sua presença com apoio direto aos pequenos negócios, oferecendo espaços temáticos para o agronegócio, a indústria da panificação, o turismo, as inovações tecnológicas e muito mais, fortalecendo a economia local com foco na valorização do empreendedorismo.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, as ações expostas no estande da instituição demonstraram várias das atividades exercidas ao longo do ano. “O Sebrae vem trabalhando de forma a consolidar e fortalecer os pequenos negócios. Então, dentro do nosso espaço, tivemos tudo aquilo que desenvolvemos ao longo do ano junto aos empreendedores e produtores rurais”, disse.

Para o diretor técnico, Kleber Campos, a feira é essencial para promover o desenvolvimento econômico da região. “A Expoacre Juruá impulsiona a economia local ao promover a interação entre empresas, empreendedores e consumidores, gerando oportunidades de negócios e fomentando o crescimento econômico. Uma variedade de produtos e serviços esteve exposta, incentivando a inovação e a competitividade entre os participantes”, afirmou o diretor.

A Expoacre Juruá é o segundo maior evento de negócios do Acre e já se consolidou na região, aumentando a cada ano sua possibilidade de crescimento e expansão. “Em princípio, lá em 2019, tínhamos uma preocupação, em razão do tamanho do espaço e da distância, a dificuldade que seria trazer os empreendedores para cá, mas hoje percebemos a resposta da sociedade a esse investimento, a alegria das pessoas em participar da feira. Tivemos uma transformação e várias melhorias a cada ano, isso é gratificante demais”, pontuou Lameira.

Na edição anterior, a feira movimentou R$ 36,6 milhões em negócios. Este ano, a expectativa é superar essa marca, impulsionada pelo aumento do número de expositores, pela diversidade dos setores participantes e pelo fortalecimento das parcerias com as instituições e entidades locais, a exemplo da Caixa Econômica Federal, patrocinadora do evento.

“A expectativa é sempre a cada ano superar o volume de negócios. Nosso objetivo, junto ao governo do Estado, é cada vez mais fazer com que o empreendedor tenha um resultado satisfatório, que a sociedade participe deste grande evento e saia satisfeita. É um evento de turismo, de entretenimento, de cultura e lazer, mas acima de tudo, é oportunidade e geração de negócios”, destacou o superintendente do Sebrae.

O diretor técnico ressaltou ainda que o evento permite gerar inúmeros benefícios para os pequenos negócios presentes no evento. “Além do aumento das vendas, a feira ajuda a fortalecer a marca dos pequenos negócios e proporciona a oportunidade de estabelecer parcerias comerciais”, frisou Kleber Campos.

A atuação do Sebrae na 20ª Expoacre Juruá reafirma o compromisso da instituição com o desenvolvimento dos pequenos negócios do Acre e o fortalecimento da economia local. Contribuindo, junto aos parceiros, para um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, inovação e geração de renda.