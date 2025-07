Sebrae incentiva formalização e crescimento de microempreendedores durante Expoacre Juruá 2025

A Expoacre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul, também está sendo palco de incentivo ao empreendedorismo e à formalização de negócios. No espaço do Sebrae, microempreendedores têm acesso a consultorias, orientações e serviços voltados à formalização como Microempreendedor Individual (MEI), além de diversas oportunidades de crescimento profissional.

Em entrevista, a analista do Sebrae Vitória Cordeiro explicou a importância do MEI como porta de entrada para o mundo dos negócios. “O MEI é o que eu chamo de ‘empreendedor café com leite’, aquele que está começando, ainda entendendo o mercado. O Sebrae oferece, especialmente durante o mês de maio, o Mês do MEI, uma programação completa com conteúdos de gestão, marketing, finanças, e outros temas essenciais para o desenvolvimento dos pequenos negócios”, afirmou.

Vitória destacou que a formalização garante ao empreendedor direitos importantes, como benefícios previdenciários, possibilidade de emissão de nota fiscal, participação em licitações públicas e feiras. “Mesmo com um faturamento baixo em um mês, a taxa mensal é fixa, o que facilita o planejamento financeiro. Quem contribui de forma correta tem acesso a todos os direitos garantidos e amplia o leque de oportunidades.”

Durante a Expoacre, o Sebrae está promovendo diversas ações para aproximar os microempreendedores dos seus serviços. Um dos destaques é o Passaporte do Empreendedor, que sorteia uma viagem para a Feira do Empreendedor 2025 em São Paulo, uma das maiores vitrines de negócios do país. “Quem participa sempre diz que quer voltar, porque a visão muda completamente. Eles percebem o verdadeiro potencial do seu negócio”, contou Vitória.

Além disso, o Sebrae está com sua van de atendimento móvel estacionada próximo ao portal da feira. O veículo oferece orientação técnica gratuita e direciona os visitantes para consultorias mais especializadas, conforme a necessidade. O serviço itinerante percorre todo o estado, promovendo inclusão e acesso ao conhecimento.

Vitória também abordou um receio comum entre os pequenos empreendedores. “Muitos têm medo de procurar a sede do Sebrae em Rio Branco por acharem que não vão ser acolhidos. Mas o Sebrae é justamente para esse público. É para o empreendedor simples, que quer crescer com orientação certa.”

