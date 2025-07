Sebrae leva desfiles de moda à ExpoAcre com foco em sustentabilidade e força da indústria local

Sônia Caroline apresenta o desfiles de moda do Sebrae na ExpoAcre com foco em sustentabilidade e valorização da indústria local

O estande do Sebrae na ExpoAcre 2025 será palco de dois desfiles de moda que prometem destacar a criatividade, a sustentabilidade e a força da indústria acreana. A gerente de projetos Sônia Caroline apresentou os detalhes da programação que será realizada nos dias 2 e 3 de agosto, dentro da proposta de valorizar o empreendedorismo e a moda regional.

No sábado (2), o desfile será realizado em parceria com a FIEAC e o SINCON (Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Acre). Dez indústrias locais irão apresentar peças que representam não apenas o estilo, mas também a funcionalidade da moda acreana. Os modelos vão vestir desde criações autorais até uniformes de cursos profissionalizantes, com foco na identidade e na força produtiva do setor.

Já no domingo (3), o foco será a moda sustentável. O desfile será comandado por uma consultora especializada e contará com a participação de 24 empresas, sendo que quatro delas construíram suas peças durante oficinas e workshops promovidos ao longo do ano.

Segundo Sônia, essa etapa tem como principal objetivo dar visibilidade às empresas participantes, incentivar a divulgação de suas marcas e mostrar ao público da feira o potencial criativo e inovador dos empreendedores acreanos.

A proposta do Sebrae é fortalecer o setor da moda como parte da economia criativa, gerando oportunidades de negócio e ampliando os canais de divulgação para as marcas locais.