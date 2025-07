Sebrae promove 1º Palco Cultural 2025 com programação especial na Concha Acústica

O Sebrae no Acre realiza, no próximo sábado (19), a primeira edição do Palco Cultural 2025. O evento será realizado a partir das 16h, na Concha Acústica, em Rio Branco, e promete reunir cultura, arte, música e empreendedorismo em um só lugar.

A proposta do Sebrae é valorizar os talentos locais e oferecer ao público uma tarde de lazer e cultura, com apresentações artísticas e culturais que refletem a identidade acreana. O evento também contará com espaços dedicados a empreendedores criativos da região, fortalecendo o setor da economia criativa e dando visibilidade a pequenos negócios.

FIQUE POR DENTRO: Artistas locais ganham destaque no Palco Cultural do Sebrae na Expoacre Juruá 2025

De acordo com a organização, o Palco Cultural 2025 é uma oportunidade para a população prestigiar artistas locais, conhecer novos talentos e se conectar com as iniciativas que movimentam o cenário cultural e empreendedor do Acre.