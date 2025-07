Seca extrema: adolescentes atravessam de bicicleta leito seco de rio no interior do Acre

Um vídeo gravado neste sábado (26) no município de Jordão, no interior do Acre, mostra adolescentes atravessando o leito seco de um rio em bicicletas. A travessia ocorre no ponto de encontro entre os rios Jordão e Tarauacá, onde a água recuou de forma drástica em razão da estiagem severa que atinge o estado.

O registro foi feito pelo deputado estadual Edvaldo Magalhães, que cumpre agenda na região. A imagem revela que, em alguns trechos, é possível cruzar o rio a pé, algo incomum para uma região em que os cursos d’água são essenciais para a mobilidade e a sobrevivência das comunidades ribeirinhas.

A estiagem prolongada tem atingido especialmente os municípios mais isolados do Acre, como Jordão, que não possui acesso por estrada em nenhuma época do ano. Os rios da região funcionam como principais vias de transporte para moradores, mercadorias, combustível e atendimento médico. Com o nível da água em níveis extremamente baixos, a navegação em pequenas embarcações já está comprometida em alguns trechos.

O fenômeno amplia as dificuldades enfrentadas por populações que vivem em áreas remotas da floresta, onde o acesso a serviços básicos depende quase exclusivamente do transporte fluvial. A baixa nos rios também pode afetar o abastecimento de água potável em algumas comunidades e o envio de mantimentos, vacinas e merenda escolar.