Secretaria de Obras segue com melhorias em vários pontos de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, segue com os serviços de melhorias em diversos pontos da cidade. Nesta terça-feira (8), equipes atuam no Bairro Miritizal, em frente à sede da Prefeitura, onde um cano estourado causou danos ao asfalto, exigindo reparos imediatos.

Além dessa intervenção, outras frentes de trabalho estão em andamento, como a recuperação de ruas nos bairros da Baixa, Oscar Trovão e Comunidade Muniz, com serviços de melhoria viária e aplicação de camada vegetal. No Bairro Aeroporto Velho, os operários concluem a construção de calçadas e de um muro de arrimo. Já na rodoviária, localizada na Estrada da Variante, iniciaram os trabalhos de aterro.

Para o secretário de Obras, Carlos Alves, este é um momento estratégico para avançar com as melhorias na cidade.

“Estamos em ritmo acelerado na recuperação e abertura de ruas para melhorar a vida da população. Aproveitamos o verão para intensificar os serviços. São várias frentes de trabalho que o prefeito Zequinha Lima determinou que levássemos às ruas”, explicou.