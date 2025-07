Secretaria de Turismo convida prestadores para participar da Expoacre 2025

A Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre (Sete) abriu, nesta terça-feira, 8, o período para manifestação de interesse de prestadores de serviços turísticos que desejam participar como coexpositores no estande institucional da secretaria durante a Expoacre 2025.

A ação faz parte das iniciativas para promover o turismo acreano e dar visibilidade aos produtos, roteiros e experiências oferecidos no estado. A participação é destinada a prestadores de serviços turísticos que estejam devidamente registrados e habilitados no Cadastur, o cadastro oficial do Ministério do Turismo.

A 50ª edição da Expoacre acontece em Rio Branco entre os dias 26 de julho e 3 de agosto de 2025 e deve reunir milhares de visitantes. A presença no estande da Sete permitirá que os coexpositores divulguem seus produtos, compartilhem experiências, promovam o turismo local e interajam com um público amplo e diversificado.

Para participar, os interessados devem acessar o formulário de manifestação de interesse disponível no link: http://bit.ly/turismonaexpoacre. A oportunidade representa um espaço importante de fortalecimento do setor turístico e de estímulo ao empreendedorismo local.

A participação conta com apoio do Governo do Estado do Acre e da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, que reforçam o convite aos profissionais do setor para aproveitarem o maior evento de negócios e cultura do estado.