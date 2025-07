Secretário e esposa doam violão autografado por Gusttavo Lima para leilão do Hospital de Amor

Um violão autografado por Gusttavo Lima será um itens do leilão beneficente promovido pelo Hospital de Amor no Acre. O instrumento foi doado pelo secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e sua esposa, a empresária Patrícia Parente, durante a passagem do cantor por Cruzeiro do Sul, na terça-feira (2), onde ele se apresentou na Expoacre Juruá.

A doação tem como finalidade arrecadar recursos para o fortalecimento do tratamento oncológico gratuito no estado, meta que tem sido prioritária na atual gestão da Saúde. Pedro Pascoal destacou a relevância da parceria com o Hospital de Amor, reconhecido pela oferta de um atendimento humanizado a pacientes com câncer.

“Esse violão carrega esperança, solidariedade e apoio a milhares de pessoas que enfrentam a batalha contra o câncer todos os dias”, disse o secretário. Ele e a esposa afirmaram se sentir honrados em contribuir com a causa.

Gusttavo Lima também comentou o gesto e demonstrou apoio à iniciativa. “Esse violão é para ajudar a dar um conforto melhor às pessoas que sofrem dessa tristeza que é o câncer. Uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto. Esse gesto é do bem”, declarou o artista.