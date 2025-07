Secretário esclarece motivo do adiamento na divulgação do resultado do concurso da Educação

O secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho, se manifestou nesta sexta-feira (11) sobre o motivo do adiamento da divulgação dos resultados do concurso público da Educação do Acre. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele explicou que uma decisão judicial motivou a mudança no cronograma do certame.

Segundo Aberson, a alteração se deve ao cancelamento da questão 18, que estava presente em sete provas aplicadas no concurso. A determinação judicial exigiu que fosse feita uma recorreção das avaliações dos candidatos afetados, o que impacta diretamente na reclassificação dos participantes.

“Respeitando a decisão judicial, estamos promovendo a recorreção dessas provas para fazer o novo reenquadramento classificatório. Isso inclui a reavaliação de videoaulas enviadas pelos candidatos”, afirmou o secretário.

O Instituto Nosso Rumo, responsável pela organização do concurso, apresentou um novo cronograma com as datas atualizadas. Aberson destacou que, apesar da ansiedade dos candidatos, é preciso seguir o que determinam as normas legais.

“Sabemos que muitos estão com sonhos depositados neste concurso, mas temos que respeitar as decisões judiciais. Caso alguém se sinta prejudicado, existem prazos recursais na esfera administrativa e judicial”, ressaltou.

O secretário também lembrou que a convocação dos aprovados está prevista apenas para janeiro de 2026, o que dá tempo suficiente para realizar os ajustes necessários.

O concurso da Educação é o maior já realizado pelo governo do Acre, com mais de 52 mil inscritos e oferta de 3 mil vagas para diversos cargos da rede estadual de ensino.

Novo cronograma