Sede do Corinthians é pichada em protesto contra Memphis Depay

Os muros do Parque São Jorge, sede do Corinthians, amanheceram pichados nesta quarta-feira (23/7), com protestos direcionados ao atacante Memphis Depay. As mensagens afirmavam que o holandês “de ídolo não tem nada”, em referência às críticas feitas recentemente pelo ex-jogador e apresentador Neto ao desempenho do atleta.

Memphis tem sido alvo de insatisfação da torcida após episódios polêmicos no clube. Recentemente, o holandês faltou a um treinamento por conta de atrasos no pagamento de premiações, situação que foi posteriormente resolvida pela diretoria.

No clássico contra o São Paulo, no último sábado, o atacante foi substituído no intervalo e não voltou ao banco de reservas para o segundo tempo.

Além do jogador, o presidente afastado Augusto Melo também foi alvo de pichações. Um imóvel ligado ao dirigente foi vandalizado durante a noite, poucas horas depois de a Justiça aceitá-lo como réu em um processo criminal relacionado ao patrocínio da VaideBet. Em uma das mensagens, era possível ler: “Augusto ladrão, bens adquiridos com grana do Corinthians”.

