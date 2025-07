Segunda noite de Expoacre tem show de Gusttavo Lima e prova dos três tambores; saiba mais

A segunda noite da Expoacre 2025 promete ser histórica. Neste domingo, 27 de julho, o cantor Gusttavo Lima é a grande atração da edição especial de 50 anos da feira, em uma apresentação aguardada por milhares de fãs de todo o Acre. O show começa às 21h e será realizado na Arena de Shows do Parque de Exposições, em Rio Branco.

O público poderá acompanhar todos os detalhes da apresentação por meio da transmissão ao vivo que será realizada pelo ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual e a Top Mídia, que juntas promovem a maior e melhor cobertura da história da Expoacre.

Os portões da arena serão abertos às 18h, mesmo horário em que todo o Parque de Exposições Wildy Viana começa a receber o público. A expectativa é de casa cheia para ver o artista conhecido como “Embaixador” do sertanejo, que trará um repertório recheado de sucessos, como Balada, Apelido Carinhoso, Bloqueado, Ficha Limpa e Zé da Recaída.

Além do show, a programação deste domingo conta também com a prova dos três tambores, que abre oficialmente as competições na Arena de Rodeios. A modalidade equestre, conhecida pela velocidade e técnica, dá início ao tradicional rodeio, que segue até o dia 31 de julho com disputas acirradas e prêmio especial ao campeão.

A programação da feira segue até o próximo domingo, 4 de agosto, com diversas atrações culturais, rodeios, exposição agropecuária, estandes comerciais e gastronômicos.