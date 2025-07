Segunda noite do rodeio da Expoacre Juruá leva multidão à arena em Cruzeiro do Sul; FOTOS

A segunda noite do rodeio da Expoacre Juruá reuniu uma grande multidão na Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (4), com montarias e disputas acirradas durante o rodeio. A competição segue no formato eliminatório, com avaliação baseada no desempenho dos peões e na dificuldade apresentada pelos animais.

O evento, tem se tornado uma das atrações mais esperadas da feira agropecuária, reunindo participantes de diversas regiões e arrastando o público para a arena.

O rodeio conta com estrutura reforçada, provas de habilidade e atrações que vão além das montarias. Confira momentos da noite pelas lentes do fotojornalista Juan Diaz: