Segurança de chefe do CV é apreendido na casa de Oruam

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que a operação policial deflagrada na mansão do rapper Mauro Davi Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, na noite dessa segunda-feira (21 de julho), tinha como objetivo um segurança de Edgar Alves de Andrade, o “Doca“, chefe do Comando Vermelho (CV), considerado um dos criminosos mais perigosos do estado.

Segundo a corporação, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) receberam informações de inteligência apontando a presença do suposto segurança, um adolescente infrator considerado um dos principais ladrões de veículos do RJ, em uma residência no Joá, bairro localizado na Zona Oeste do RJ.

Em posse da informação, uma equipe foi ao local, que seria a casa de Oruam, e permaneceu monitorando o alvo em viatura descaracterizada. Ao sair da casa, junto a quatro pessoas, o menor foi abordado pelos agentes e apreendido. Objetos que ele portava, como um celular e um cordão, também foram levados pela polícia.

Durante a abordagem, Oruam e mais oito indivíduos teriam, segundo a polícia, xingado e atacado os agentes com pedras, vindo a ferir um dos policiais.

“Tais elementos desceram (da varanda da casa) e continuaram proferindo insultos e ameaças contra a equipe. Um deles, inclusive, citando ser filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, uma das principais lideranças do Comando Vermelho, como forma de intimidação.”

A PCERJ alega que um dos homens que participou do ataque aos policiais correu para dentro da casa, o que obrigou a equipe a entrar para capturá-lo. Ele foi autuado em flagrante por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico.

Oruam e as outras pessoas teriam fugido do local, posteriormente realizando novos ataques aos policiais por meio de redes sociais. “Vale destacar que esta é a segunda vez, em menos de seis meses, que um integrante da facção criminosa é localizado no interior da mesma residência”, disse a corporação.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.