Seleção feminina garante vaga nas Olimpíadas de 2028 com ida à final

A Seleção Brasileira feminina vai disputar a 10ª final de Copa América da história. Após golear o Uruguai por 5 x 1 nas semis, as brasileiras garantiram a presença na grande decisão do torneio continental. Além disso, o triunfo também assegurou a vaga do Brasil nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Na grande final, o Brasil enfrenta a Colômbia, neste sábado (2/8), às 18h (de Brasília). A vaga nas Olimpíadas foi anunciada pela Conmebol, nas redes sociais, mas ainda não teve confirmação do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Confira o anúncio da Conmebol

¡Brasil está nuevamente clasificada a los Juegos Olímpicos! pic.twitter.com/OCcryWH6Q5 — CONMEBOL Copa América (@CopaAmerica) July 30, 2025

Leia também

Apesar de ainda não ter a confirmação do COI, a garantia da vaga segue o critério que classificou as brasileiras para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando as finalistas da Copa América de 2022 asseguraram vaga no evento automaticamente.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O Brasil está na final da competição.

Lívia Villas Boas / CBF 2 de 3

Marta marcou um gol na vitória contra o Uruguai.

Franklin Jacome/Getty Images 3 de 3

Lívia Villas Boas / CBF

Esta será nona vez que o Brasil disputa a modalidade do futebol feminino na história das Olimpíadas. Ao todo, o país possui três medalhas, todas de prata, na categoria.

A classificação da Seleção feminina também marcou a primeira vaga conquistada pelo Time Brasil para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.