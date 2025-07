Sem a esposa, secretário do alto escalão é flagrado com novinha no CarnaVale de Brasiléia 

Feliz aniversário, Jair Fiesca!

Nesta segunda-feira, 7 de julho, amigos, colegas e familiares celebram a vida de Jair Fiesca, educador de destaque na região e flamenguista de corpo, alma e coração. Reconhecido por sua dedicação à educação e por sua conduta ética e humana, Jair é considerado uma referência tanto no ambiente profissional quanto nas relações pessoais.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação de cidadãos e pelo amor ao conhecimento, Fiesca também é lembrado pelo bom humor, lealdade e espírito colaborativo. Seu aniversário não passa despercebido por aqueles que têm o privilégio de conviver com ele.

Neste novo ciclo, os votos são de saúde, conquistas, alegrias e, claro, muitas vitórias do Mengão, time pelo qual torce com fervor.

Parabéns, Jair Fiesca! Que sua jornada continue sendo iluminada e inspiradora para todos ao seu redor.

Carnavale 2025

Nem a ausência de atrações nacionais impediu o brilho do Carnavale 2025, que reuniu milhares de foliões na Praça Hugo Poli durante as três noites de festa. Com muita animação, segurança e valorização da cultura local, o evento movimentou a cidade e fortaleceu a economia informal.

A expectativa agora é para o Carnavale 2026, quando o público aguarda ansioso a confirmação de uma grande atração nacional para compensar a ausência deste ano. Que venha mais folia!

Fotos: Reprodução e Socorro Pinheiro

Rolinhas do Coronel

O tradicional bloco “Rolinhas do Coronel” deu um show de irreverência e alegria ao comemorar seus 35 anos de história neste domingo (6), arrastando uma multidão pelas ruas de Brasiléia. Parte da programação do Carnavale 2025 e das comemorações pelos 115 anos da cidade, o bloco,famoso por suas fantasias inusitadas e pela tradicional “caixa d’água de caipirinha” reuniu foliões de todas as idades, reafirmando seu lugar como um dos mais queridos da fronteira.

Criado em 1990 em homenagem a Carlito César, o eterno “Coronel Baleia”, o desfile contou com a presença animada do prefeito Carlinhos do Pelado e da primeira-dama Nilha Lima. A festa terminou em grande estilo na Praça Hugo Poli, com muita música e animação que já são marca registrada do grupo.

Bloco Goiabita

O Bloco Goiabita mostrou mais uma vez por que é um dos mais aguardados do Carnavale! Com sua tradicional irreverência, alegria contagiante e aquele tempero único da Rua da Goiaba, o bloco foi um verdadeiro sucesso na edição 2.0 de 2025 da maior festa popular da fronteira.

Logo no esquenta, a rua já transbordava energia e boas vibrações. Fantasias criativas, glitter em excesso, sorrisos largos e aquele cheirinho de goiabada no ar marcaram a noite em que ninguém quis ficar de fora.

A bateria do bloco deu um show à parte, levantando foliões de todas as idades, e as “goiabinhas” fizeram jus à fama, garantindo animação até o último acorde.

Parabéns à organização do Bloco Goiabita, que mais uma vez mostrou que tradição e criatividade andam de mãos dadas!

Quem viveu sabe: Rua da Goiaba não é só endereço, é sentimento!

Esquenta com sabor e samba no pé!

No último sábado, 5 de julho, o QGIV Gastrobar foi palco de uma das festas mais animadas do pré-Carnavale: a aguardada Feijoada do Esquenta!

Com casa cheia, clima de confraternização e muito alto astral, o evento reuniu foliões, amigos e personalidades conhecidas da fronteira em uma tarde regada a feijoada no capricho, samba no compasso certo e bons drinks.

E para deixar tudo ainda mais animado, rolou muito pagode ao vivo durante a feijoada, fazendo todo mundo sambar entre uma garfada e outra! A trilha sonora misturou clássicos do carnaval com pagode raiz, mantendo o astral lá no alto até o cair da noite.

Destaque para o atendimento impecável da casa e o clima de alegria que tomou conta do ambiente.

Quem esteve lá sabe: foi mais que um esquenta, foi uma prévia de pura felicidade!

Motocross

A Praia do Izidório, em Brasiléia, ferveu neste domingo (6) com a 2ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross! O cenário foi pura vibração com a presença de 120 pilotos disputando em diversas categorias do juvenil ao adulto e acelerando forte para garantir um lugar no pódio.

Com competidores de várias partes do Acre, Rondônia, além dos nossos vizinhos da Bolívia e do Peru, o evento foi um verdadeiro espetáculo de integração internacional, fazendo parte das comemorações dos 115 anos de Brasiléia.

O público marcou presença em peso, prestigiando as manobras radicais e torcendo de perto pelos seus favoritos. Ao todo, R$ 15 mil em premiações foram distribuídos para os 43 melhores colocados com o primeiro lugar levando R$ 1.200 no bolso (e um troféu no coração!).

Tudo organizado com muito cuidado pela galera da Asscrosacre, o campeonato contou com apoio logístico e segurança garantida pelo Corpo de Bombeiros.

Foi emoção do começo ao fim, com barulho de motor, poeira no ar e muita energia positiva circulando pela fronteira! Que venha a próxima etapa!

Corrida Ciclista

Dentro da programação dos 115 anos de Brasiléia, o sábado (05) foi de pura adrenalina com a emocionante Corrida Ciclista Jorgimar Marcelino dos Santos, uma verdadeira celebração sobre duas rodas!

A largada aconteceu na Rua Odilon Pratagi e reuniu atletas de diversas categorias, incluindo nomes de destaque do ciclismo regional e nacional. A prova foi marcada por superação, velocidade e, acima de tudo, por uma linda homenagem ao saudoso Jorgimar Marcelino dos Santos, grande incentivador do esporte no município.

O público compareceu em peso, aplaudiu e vibrou com cada chegada, fazendo dessa competição um momento inesquecível.

Parabéns aos atletas, organizadores e à comunidade que fez bonito nessa festa de pedal e emoção!

Corrida Pedestre

Brasiléia correu junto e celebrou seus 115 anos em grande estilo!

As ruas de Brasiléia foram tomadas pela energia e alegria da tradicional Corrida Pedestre, realizada no domingo (6), como parte das comemorações pelos 115 anos do município.

Foi uma verdadeira celebração esportiva que reuniu atletas de todas as idades, desde os apaixonados por corrida da cidade até competidores vindos de municípios vizinhos e da Bolívia, numa bonita demonstração de integração e amizade entre os povos da fronteira.

Com clima de festa e espírito esportivo no ar, a corrida reforçou a força do esporte como ferramenta de união e saúde.

Parabéns aos vencedores, aos incansáveis corredores e à organização que fez bonito mais uma vez! Que venham mais edições e mais motivos para correr e comemorar juntos!

Foto: Reprodução

Reconhecimento e trajetória

A ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, foi homenageada com a Medalha Laudemiro Carlos Barros, honraria concedida pela Câmara Municipal em reconhecimento à sua marcante atuação à frente do município. A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 1º de julho de 2025, e destacou o legado de Fernanda como uma das gestoras mais bem avaliadas do estado.

Com dois mandatos consecutivos (2017–2024), Fernanda conduziu a cidade em momentos decisivos, como a reconstrução após a maior enchente da história de Brasiléia, além de avanços expressivos nas áreas de infraestrutura, educação e saúde. O trabalho desenvolvido lhe rendeu destaque estadual e nacional, além de prêmios importantes, como o Selo Unicef e o Prêmio Nacional de Gestão Escolar.

Formada em Serviço Social, a ex-prefeita também se destacou por sua atuação no fortalecimento das políticas públicas para a infância e juventude e pelas contribuições às relações internacionais com cidades da fronteira.

Atualmente, Fernanda segue ativa na vida pública, coordenando o Núcleo do Interior da Segov em Brasiléia, e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da região. Uma trajetória de coragem, superação e serviço que segue inspirando gerações.

19º Festival de Praia de Assis Brasil

Prepare o protetor solar e a energia boa, porque nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2025, Assis Brasil vai ferver com mais uma edição do tradicional Festival de Praia!

O evento, que já é um dos mais esperados do verão acreano, promete reunir música, esporte, cultura, diversão e muita gente bonita nas margens da cidade. Com um clima contagiante e uma programação recheada, o 19º Festival de Praia é o ponto de encontro oficial da alegria na tríplice fronteira!

A realização é da Prefeitura de Assis Brasil, com apoio do SEBRAE e Governo do Estado do Acre.

Sol, areia e diversão te esperam! Não fique de fora dessa festa que é a cara do nosso verão!

Adore Epitaciolândia

Durante a IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, o III Festival de Música Gospel ADORA 2025 promete emocionar com louvor e adoração! As inscrições foram prorrogadas até o dia 11 de julho, contemplando as categorias Adulto e Juvenil.

A iniciativa já se consolidou como um dos grandes momentos de celebração da fé e valorização dos talentos locais, unindo música, espiritualidade e emoção na fronteira.

Prepare sua voz e seu coração, porque o palco da adoração está pronto!

2ª Edição da Calourada de Medicina

Os calouros e veteranos das faculdades de medicina da fronteira já podem se preparar, porque a 2ª Edição da Calourada de Medicina está chegando com tudo! O evento, que promete ser ainda mais épico, já está sendo aguardado com ansiedade pelos acadêmicos da UPDS, UNITEC, e UAP com os mascotes e identidades marcantes das turmas Spotted.

Com muita integração, energia jovem e aquele clima universitário que só quem vive sabe, a calourada vem para celebrar o início de mais uma jornada acadêmica com estilo, animação e boas histórias!

Aguardem mais informações! Porque quando as turmas de medicina se reúnem é certeza de festa das boas!

Vida alheia

Teve beijo escondido nos becos do Carnavale que veio à tona no desfile das Rolinhas! Segundo fontes da nossa redação intrometida, um certo casal que jurava sigilo absoluto foi flagrado nos stories de uma foliã mais empolgado. Resultado? Climinha tenso, indiretas e olhares atravessados durante o cortejo. Dizem que o barraco quase estourou na Praça Hugo Poli. Ui!

Dizem por aí que um certo “romance sólido” virou purpurina no asfalto quando uma moradora da fronteira pegou o digníssimo aos beijos com uma figurinha repetida de outros carnavais. A descoberta veio após uma selfie inocente que apareceu em um grupo de amigas e o close foi maior que a caixa d’água de caipirinha das Rolinhas. Ops!

Não faltou barraco de casal no meio do fervo. Em plena segunda noite de festa, um empurra-empurra começou após uma discussão acalorada sobre “quem estava olhando demais pra quem”. Teve grito, dedo na cara e um “vai pra casa você!” que foi ouvido até na rotatória. O amor venceu? A gente ainda tá acompanhando.

Entre uma marchinha e outra, teve casal improvável surgindo direto do meio do bloco. Um solteirão conhecido da cidade foi visto de mãos dadas com uma novata no pedaço e segundo testemunhas, o clima esquentou depois do terceiro copo de caipirinha da famosa caixa. Já tem gente apostando que o affair dura até o São João!

Tem influenciadora local jurando que “só foi pra curtir”, mas os bastidores contam outra história. Ela e um dos organizadores do Carnavale foram vistos coladinhos demais no pós-bloco, e não foi só pra foto. O mistério acabou quando alguém soltou um print com coraçãozinho no status. A cidade viu, comentou e já shipou!

Se depender do clima do Carnavale, o amor realmente está no ar, ou pelo menos na espuma da cerveja suja! Segundo nossas fontes de língua mais quente que o asfalto da Praça Hugo Poli, a ex (ou seria atual?) de um vereador polêmico da fronteira estava pra lá de animada nos blocos deste fim de semana. Entre um gole e outro, ela soltou o verbo sem medo de ser feliz: “O amor vence, minha gente! E o novo trisal da fronteira vem aí!” O pronunciamento foi feito em alto e bom som, com direito a plateia, risadas nervosas e uma amiga tentando puxá-la pelo braço antes que ela soltasse mais nomes.Fontes próximas garantem que o vereador em questão ainda não sabe se foi alfinetada ou convocado. E como dizem por aí: quem tem telhado de vidro… que não desfile de saia curta no Rolinhas!Será que teremos um novo capítulo dessa novela no São João? A gente segue de olho, com o ouvido colado no copo.

Direto da ala VIP do fuxico, dizem que um secretário do alto escalão do governo estadual deu as caras no Carnavale de Brasiléia em ritmo de puro romance mas, não com a esposa, viu? Segundo fontes confiáveis,e fofoqueiras de primeira linha , o “moço” chegou acompanhado de uma universitária novinha, com quem trocou olhares, selfies discretas e sorrisos suspeitos durante os três dias de folia. A moça, que estuda em Rio Branco, foi vista agarradinha na sacada do hotel e depois sambando solta no bloco Rolinhas do Coronel. O burburinho aumentou quando alguém do próprio governo teria confidenciado que o tal romance já rola há um tempinho, mas só agora resolveu sair do off. E tem mais: os dois teriam sido flagrados jantando à luz de velas no sábado à noite, em um restaurante local, bem longe dos olhos curiosos ou pelo menos eles achavam! A pergunta que não quer calar: será que a primeira-dama estadual sabe? Ou esse amor vai ficar enterrado na caixa de caipirinha do bloco?

