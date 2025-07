Sem água e comida: PF resgata trabalhadores de carvoarias clandestinas

A Polícia Federal (PF) resgatou 18 homens que estavam sendo mantidos em condições de trabalho analogo à escravidão em quatro carvoarias clandestinas localizadas em uma fazenda situada na zona rural de Ubaí (MG).

A ação conjunta com auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) foi realizada durante toda a manhã e início da tarde dessa terça-feira (22/7) após denúncias de manutenção de trabalhadores em condições degradantes.

Segundo a PF, foram encontradas quatro carvoarias clandestinas e alojamentos em condições insalubres, sem fornecimento de água potável, com higiene precária, alimentação insuficiente e ausência de equipamentos de proteção individual.

Ao todo, 18 trabalhadores foram resgatados, incluindo um homem de 64 anos. Eles foram encaminhados para suas cidades de origem.

Os proprietários do imóvel alegaram que as terras haviam sido arrendadas. Os responsáveis foram notificados e estarão sujeitos a multas administrativas, além de arcar com a rescisão dos contratos de trabalho e encargos trabalhistas devidos.

A PF vai instaurar inquérito policial para apurar eventual cometimento do crime de redução à condição análoga à de escravo.

