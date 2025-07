Sem álbum novo há 9 anos, Rihanna fala em desacelerar a rotina intensa: “Preciso”

Cantora dublou a Smurfette no novo filme dos “Smurfs” e está grávida do terceiro filho

A cantora Rihanna, que está grávida do terceiro filho com o rapper A$AP Rocky, confessou que gostaria de conseguir diminuir o ritmo durante a gestação. Atualmente envolvida na divulgação global do novo filme dos “Smurfs”, no qual empresta sua voz à personagem Smurfette, a artista diz enfrentar uma rotina intensa de compromissos.

Durante a pré-estreia da animação em Los Angeles, nos Estados Unidos, ela comentou ao Entertainment Tonight: “Eu sei! Preciso desacelerar.”

Veja as fotos Rihanna e A$AP RockyRihanna e A$AP Rocky Rihanna e A$APReprodução: Rihanna preferiu não contratar babásFoto/Instagram Rihanna no clipe de Friend Of MineReprodução / YouTube Rihanna e A$AP Rocky no tapete vermelho de CannesReprodução/Cannes

Ao ser questionada sobre quando pretende fazer isso, respondeu: “Gostaria que fosse agora, de verdade. Aconteceram muitas coisas ultimamente e conseguimos superar. Mas agora que estou em casa, o trabalho já recomeçou. Felizmente, é algo que eu amo. Estou só ansiosa para poder fazer tudo isso ficando em um único lugar.”

Rihanna levou os filhos RZA, que está com 3 anos, e Riot, que está com 1 ano, ao evento, e disse estar animada para que eles assistam ao filme.

“Acho que a melhor parte vai ser quando reconhecerem minha voz e ficarem confusos, tipo: ‘Espera aí, o que está acontecendo?’ Mal posso esperar para ver a reação deles.”

O casal ainda não revelou o sexo do bebê que está por vir.