Sem Bolsonaro, bolsonaristas apostam em “pulverização” em novos atos

Diante das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro (PL), os atos bolsonaristas marcados para o próximo domingo (3/8) serão “pulverizados” em várias cidades brasileiras e não contarão com a presença do ex-presidente.

Organizada pelo pastor Silas Malafaia, a manifestação prevista para a Avenida Paulista, no entanto, deve concentrar o maior número de lideranças e apoiadores de Bolsonaro, que está proibido de sair de casa entre as noites de sexta-feira e o início das manhãs de segunda.

A restrição foi imposta no dia 18/7 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), junto com outras medidas cautelares, como o monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

A última vez que os bolsonaristas foram às ruas foi em 29 de junho, quando 12,4 mil pessoas, segundo monitor da USP, protestaram contra o julgamento do STF sobre a tentativa de golpe de Estado que teria sido liderada por Bolsonaro.

O ato contou com discursos do ex-presidente e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre outros aliados.

O slogan do ato é "Justiça Já"

Tarcísio de Freitas chega a ato na Avenida Paulista

Deputada Bia Kicis é a autora do projeto de resolução e do requerimento de urgência

Valdemar Costa Neto chega a ato na Avenida Paulista

Ato está marcado para às 14h

Cartazes em inglês prestam apoio a Trump e Eduardo Bolsonaro durante ato bolsonarista em São Paulo

Jair Bolsonaro durante ato na Avenida Paulista

Manifestantes exibem faixas pedindo "Justiça Já"

Cartaz faz referência à anistia aos presos pelos atos de 8 de Janeiro

Grupo bolsonarista começa a se concentrar pela manhã na Paulista, horas antes do início oficial do ato

Ato bolsonarista repete pautas já vistas em manifestações anteriores, como críticas ao Supremo e pedidos de anistia

Esta é a 6ª vez que Bolsonaro convoca apoiadores para a ruas desde que deixou a Presidência da República

Governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Jorginho Mello e Cláudio Castro participam do ato

Apenas o governador de São Paulo deve discursar

Apoiadores de Jair Bolsonaro ocupam a Avenida Paulista neste domingo (29/6) com bandeiras do Brasil, Israel e EUA

Principal organizador dos atos com o ex-presidente, Malafaia disse que o ato deve ser como os seis anteriores convocados por Bolsonaro desde que deixou a Presidência da República. Desta vez, porém, sem a presença de Bolsonaro e com lideranças espalhadas pelo país.

“A questão não é quantidade de gente. A questão é marcar que o Brasil reagiu contra essa injustiça, a censura, tudo isso. É um pacotão”, disse Malafaia ao Metrópoles.

Segundo apoiadores do ex-presidente, o ato é uma demonstração de força, fidelidade e apoio ao ex-presidente, mesmo em meio à diminuição do número de manifestantes nas últimas vezes em que o bolsonarismo foi às ruas.

“Pulverização” de público

Algumas lideranças bolsonaristas irão dividir a atenção entre São Paulo e seus domicílios eleitorais. É o caso do líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que irá participar do ato pela manhã no Rio de Janeiro e à tarde vai para a Avenida Paulista.

“Não estamos preocupados com a aglomeração, mas com o engajamento. [A estratégia] é pulverização”, afirmou.

Outros políticos irão ficar apenas em seus estados de origem. É o caso do líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), que irá participar do ato em Porto Alegre. Já o líder da oposoição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), vai participar do ato em Natal.

Outra figura carimbada nas manifestações populares de Bolsonaro, o senador Magno Malta (PL-ES) irá para as ruas no Espírito Santo.

Queda da mobilização popular