Sem caminhonetes e com trio-elétrico: Governo divulga regras para Cavalgada da ExpoAcre 2025

A tradicional Cavalgada, que marca a abertura oficial da Expoacre, terá alterações pontuais em sua edição de 2025. O evento está marcado para o dia 26 de julho, e será coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com participação de cavaleiros, quadriciclos, jipes e pedestres. A principal mudança deste ano será a retirada das comitivas de caminhonetes do percurso.

Em substituição, a animação ao longo do trajeto será garantida por trios elétricos, que prometem dar um novo ritmo ao desfile até o Parque de Exposições Wildy Viana, onde será realizada a 50ª edição da feira, entre os dias 26 de julho e 3 de agosto.

De acordo com o titular da Sete, Marcelo Messias, a decisão pelas mudanças foi tomada após reunião com representantes de diversas instituições, do Ministério Público Estadual e da Polícia Rodoviária Federal, realizada nesta sexta-feira (11), na Casa Civil, em Rio Branco. “Como no ano passado deu muito certo, acreditamos que as correções este ano serão mínimas. A intenção do governo é entregar uma cavalgada linda tanto para quem vai participar quanto para quem vai assistir”, disse.

Além da alteração no formato do desfile, a segurança também será reforçada. A Polícia Militar atuará com policiamento ostensivo, junto ao apoio de 80 agentes de segurança privada e videomonitoramento ao longo do percurso. O Samu participará com duas ambulâncias e duas motolâncias equipadas.

Segundo o diretor de Operações da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Atahualpa Ribera, a atuação das forças será coordenada: “A secretaria vai atuar com todos os órgãos do sistema unidos, por meio de um planejamento único, garantindo que o cidadão que participar do evento tenha a convicção de que estará em um ambiente seguro”, afirmou.

A Sete deve realizar, na próxima semana, uma coletiva de imprensa para apresentar detalhes completos sobre o evento.