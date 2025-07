Sem chuvas, nível do Rio Acre segue baixando na capital e atinge 1,58 metros, diz Defesa Civil

O Rio Acre continua em declínio acentuado, registrando níveis extremamente baixos nesta quinta-feira (24), consolidando um cenário de estiagem severa que preocupa a população e as autoridades.

De acordo com o Boletim da Defesa Civil de Rio Branco, a medição das 05h12m desta quinta-feira (24) indicou 1,58 metros, uma queda de dois centímetros em relação à medição de ontem.

Na quarta-feira (23), o nível do rio já se encontrava em 1,60 metros às 05h13m, conforme o boletim anterior. A ausência de chuvas nos últimos dois dias, com o registro de 00,00mm/24h em ambos os períodos, agrava a situação, impedindo qualquer recuperação no volume de água.

Os números atuais estão dramaticamente distantes da cota de alerta, que é de 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14,00 metros.