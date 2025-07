Sem Fronteiras destaca expansão e qualidade durante transmissão da Expoacre 2025

Durante a transmissão da Expoacre 2025 realizada pelo ContilNet, o gerente geral da Sem Fronteiras, Ryan, visitou os nossos estúdios e destacou o crescimento da empresa no estado, os diferenciais do atendimento e os planos para o futuro da empresa. É importante salientar, que o ContilNet e Sem Fronteiras tem uma parceria especial na feira, pois a internet utilizada na própria live da transmissão é fornecida pela empresa, mostrando a credibilidade e garantia do serviço.

Com 9 anos de atuação no mercado acreano, a Sem Fronteiras se orgulha de ser uma empresa de acreano para acreano, com mão de obra local e gestão feita por pessoas do próprio estado. Hoje, a empresa está presente em 18 municípios e é reconhecida como uma das líderes no setor de internet no Acre.

“Não adianta ter um grande provedor e perder a humanização. Toda a nossa central de atendimento é aqui do Acre, não é terceirizada. A equipe técnica também é nossa. Isso dá confiança e credibilidade para oferecer o melhor atendimento possível”, destacou Ryan.

Um dos grandes diferenciais da empresa é o call center noturno, que funciona até as 23h, garantindo suporte estendido ao cliente. A empresa atende todo o município de Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Assis Brasil para clientes residenciais, além de oferecer soluções para empresas e órgãos governamentais nos demais municípios, respeitando a viabilidade técnica de cada localidade.

Durante a transmissão, os telespectadores puderam aderir a um plano em tempo real, escaneando um QR Code exibido na tela. A Sem Fronteiras oferece pacotes robustos, como os planos de 700 e 900 megas, sendo reconhecida por sua estabilidade e como a melhor internet gamer do estado. Além do atendimento via site e central, a empresa também conta com equipes externas de vendas, que atuam de porta em porta para oferecer os serviços com praticidade e agilidade.

Para encerrar, ele convidou o público a visitar o estande da Sem Fronteiras na Expoacre: “Venha conhecer nosso espaço e aproveite para votar no estande mais bonito da feira. Estamos esperando vocês!”