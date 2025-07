Semana começa com tempo firme em quase todo o país; confira a previsão

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começa com tempo firme em quase todo o território nacional. No entanto, alguns alertas foram mantidos pelo órgão até as 10h desta segunda-feira (14/7).

Os avisos, de cor amarela, apontam para o risco potencial de chuvas intensas nas regiões Norte e Nordeste. Um deles atinge a costa da Bahia, abrangendo as regiões do nordeste Baiano, metropolitana de Salvador, sul baiano, centro-norte baiano e centro-sul baiano.

Mais ao norte, há um segundo alerta cobrindo as faixas litorâneas de Alagoas e Pernambuco, incluindo as regiões Metropolitana de Recife, mata pernambucana e leste alagoano — o que abrange também as capitais Maceió e Recife.

Em ambas as áreas são previstas chuvas entre 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O risco de alagamentos e pequenos deslizamentos é considerado baixo, especialmente em municípios com áreas de risco.

O terceiro alerta amarelo envolve o norte do Amazonas e do Pará, além dos estados inteiros de Roraima e Amapá. Também são previstas chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos, entre 40 km/h e 60 km/h.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta abrange as regiões do nordeste paraense, Marajó, baixo Amazonas, norte de Roraima, norte do Amapá, sudoeste amazonense, metropolitana de Belém, norte amazonense, sul de Roraima, centro Amazonense e sul do Amapá.

Nova frente fria

Ainda de acordo com o órgão, uma nova frente fria deve avançar sobre os estados do Sul a partir de quinta-feira (17/7), provocando queda nas temperaturas. No entanto, o impacto não deve ser sentido em todo o país.

Ao que tudo indica, trata-se de uma incursão de ar frio menos intensa do que as duas observadas na segunda metade de junho. Ou seja, não devem ser registradas temperaturas tão baixas quanto no começo do inverno e no início de julho.

Confira as temperaturas mínimas e máximas em todas as capitais do Brasil nesta segunda-feira (14/7):