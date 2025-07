Semana na TV: Lágrimas, homenagens para Preta Gil e mudança inesperada

A Semana na TV, entre os dias 21 e 25/7, foi marcada pela intensa cobertura e homenagens a Preta Gil, que faleceu no último domingo (20/7). Ana Maria Braga começou a semana emocionada no “Mais Você” ao falar sobre a morte da cantora e a encerrou cobrindo seu velório, destinado a amigos, familiares e fãs.

Para o portal LeoDias, a apresentadora confirmou, após receber Gominho no estúdio do programa, que “infelizmente não conseguiria comparecer” à despedida no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Enquanto isso, a veterana teve um papo impactante com um dos melhores amigos de Preta durante o matinal.

Eliana se emociona com homenagem para Preta Gil no Saia Justa Reprodução / Instagram: @gnt Repórter André Azeredo e pai da criança de 2 anos que morreu após ataque de pitbull Reprodução YouTube SBT News/ montagem Ana Maria Braga alfineta Leonardo durante o programa Mais Você Foto: Reprodução/TV Globo Gominho emocionado ao falar de Preta Gil no "Mais Você" Reprodução Globoplay Francisco Gil se despede da mãe, Preta Gil, em velório no Theatro Municipal do Rio Fotos: Victor Chapetta – Agnews Alice Wegmann e Preta Gil Reprodução/@alicewegmann

Próximo

Ameaça de agressão

O repórter André Azeredo, do “Alô Você”, do SBT, foi pego de surpresa durante uma reportagem para o matinal. O pai de uma menina morta por um pitbull em casa ameaçou agredir o profissional com a chegada da equipe da emissora ao local onde a morte aconteceu.

Ideia de Alice Wegmann

A equipe de “Vale Tudo” resolveu prestar uma homenagem a Preta Gil na abertura da novela, ao colocar a voz da artista ao som de “Brasil”, de Gal Costa. Intérprete de Solange Duprat no remake da trama, Alice foi a responsável por sugerir a ideia à direção.

Pega de surpresa

Na noite da última terça-feira (22/7), Ana Maria Braga ficou bastante emocionada durante o reality show “Chef de Alto Nível”, da Globo. A apresentadora contou ao participante Luiz Lira que a avó dele, Quitéria, trabalhou por muitos anos em sua equipe no programa “Note e Anote”, da Record.

Muita emoção

Eliana também não conseguiu segurar a emoção com uma homenagem a Preta Gil no “Saia Justa”, do GNT. A comunicadora ficou com os olhos marejados ao afirmar que gravou a declaração mesmo com o programa sendo exibido gravado. “A gente estava de férias quando fomos impactadas pela notícia da despedida da nossa querida Preta Gil”, pontuou.

De coração aberto

Gominho esteve no café da manhã do “Mais Você” nesta sexta-feira (25/7) e expôs detalhes de como está após a morte de Preta, sua melhor amiga. O apresentador ficou ao lado da cantora durante a maior parte da luta dela contra o câncer de intestino e ressaltou que o tratamento nos EUA não foi como o esperado. “Ela [Preta] apagou, só fazia gestos”, afirmou.

Nova fase

O SBT anunciou que Leo Dias, o titular deste portal, não faz mais parte do “Fofocalizando” e deixou o quadro de funcionários da emissora. “O SBT e sua diretoria reconhecem e agradecem a contribuição de Leo ao longo do período em que esteve na emissora, destacando sua dedicação como apresentador do ‘Fofocalizando’ e desejando êxito em seus próximos desafios”, declarou.