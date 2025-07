semana-na-tv:-teve-bozo-ao-vivo,-surpresa-na-band-e-globoplay-com-“chaves”

A Semana na TV entre os dias 14 e 18/7 chegou com grandes reviravoltas e coberturas impactantes nos bastidores das principais emissoras do país. Nesta sexta-feira (18), a notícia da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou com o político usando tornozeleira eletrônica, agitou os telejornais.

Depois da enorme polêmica envolvendo o repórter Lucas Martins e sua colega de trabalho Grace Abdou, o jornalista retornou ao ar na programação da Band, no comando do “Brasil Urgente”. O comunicador passou um período afastado após ter puxado a jornalista em um desentendimento ao vivo, e as imagens deram o que falar.

Elisa Veeck comete gafe no ar e chama Bolsonaro de Bozo. Lucas Martins. Marília Gabriela e Theodoro Cochrane. Marília Gabriela no Encontro. Bolsonaro em entrevista nesta sexta-feira (18/7) após PF cumprir mandados de busca e apreensão em sua casa.

O público nas redes sociais ficou eufórico com a âncora Elisa Veeck, da CNN Brasil, que cometeu uma gafe ao vivo na última terça-feira (15/7). A jornalista acabou chamando o ex-presidente Jair Bolsonaro de “Bozo” no programa “Live CNN”, apelido pejorativo frequentemente usado na internet.

Os fãs de “Chaves” e “Chapolin” tiveram uma grande novidade durante a semana, já que terão uma nova possibilidade de acompanhar os episódios. O Grupo Globo anunciou a aquisição dos direitos de exibição da atração, que irá integrar o catálogo do Globoplay e dos canais por assinatura.

Em uma entrevista no “Encontro”, a jornalista Marília Gabriela resolveu abrir o jogo e revelar detalhes inéditos sobre sua decisão de se aposentar aos 77 anos e não querer “fazer nada”. “Fazer nada é não ter horário, não ter a obrigação de estar em algum lugar às tantas horas ou acordar a não sei que horas”, afirmou.