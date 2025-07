semana-na-tv:-vale-tudo-bomba,-ana-maria-solta-indireta-e-equipe-da-band-em-apuros

Assim como adiantado pelo portal LeoDias, a novela das nove promete muitas reviravoltas para os próximos dias

A Semana na TV, entre os dias 7 e 11/7, deu o que falar por conta das reviravoltas impactantes em “Vale Tudo”, com o casamento de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão). Cenas clássicas, como o embate entre a vilã e Raquel (Taís Araújo), ganharam uma repercussão gigantesca nas redes sociais.

Outros fatos surpreendentes aconteceram, como Odete Roitman (Debora Bloch), horrorizada ao descobrir que Celina (Malu Galli), sua irmã, investiu a maior parte do dinheiro que tinha em um projeto misterioso.

Veja as fotos Primeiro vestido de noiva de Maria de FátimaFoto/GShow Terceiro vestido de noiva de Maria de FátimaFoto/GShow/Ellen Soares Ana Maria Braga e Gil do VigorFoto: Reprodução/TV Globo Dupla sertaneja Matheus e Kauan atuará como técnico na nova edição do “The Voice Brasil”, no SBTCrédito: Marcus Soares Ana Maria Braga parabeniza Claudia Leitte e finaliza programa ao som de Ivete SangaloReprodução/Internet Ana Maria, Gil do Vigor e Alessandro Jodar durante o final do programa nesta terça-feira (8/7)Reprodução: Globoplay

O The Voice vem aí

Durante a semana, o apresentador Tutu, do “Camarote da Fofoca”, na LeoDias TV, confirmou que a dupla sertaneja Matheus & Kauan estará entre os jurados do The Voice Brasil. O reality, que teve 12 temporadas na Globo, está voltando no SBT e promete trazer muitas novidades.

De olho em tudo

Ana Maria Braga também pegou sua equipe de surpresa nos bastidores do Mais Você ao dar uma “bronca” em dois produtores que estavam conversando. A veterana parou a conversa com Gil do Vigor e Alessandro Jodar para pedir que mostrassem os rapazes conversando no canto.

Sem querer?

Enviando um recado de aniversário para Claudia Leitte, Ana Maria Braga voltou a chamar a atenção do público por sua equipe usar uma música de Ivete Sangalo no momento. Muitas pessoas nas redes sociais afirmaram que tudo não passou de uma alfinetada no matinal da Globo.

Momento assustador!

Na noite da última quinta-feira (10/7), uma equipe de reportagem do Brasil Urgente, da Band, acabou passando por apuros ao ser atacada por criminosos. Os profissionais estavam cobrindo os protestos que estavam acontecendo no bairro Paraisópolis, em São Paulo, e mostravam as barricadas de fogo que foram colocadas no meio da comunidade para dificultar a circulação.