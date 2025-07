Senadores chegam aos EUA para negociar tarifaço com o Congresso americano

Uma delegação de senadores brasileiros começou a desembarcar nos Estados Unidos, neste sábado (26/7), com a missão de impedir o aumento de tarifas sobre produtos nacionais vendidos ao mercado norte-americano. A medida é considerada nociva para a indústria brasileira, com possível impacto direto em setores-chave como os de aço, alumínio e commodities agrícolas.

Durante a viagem, os parlamentares devem se reunir com integrantes do Congresso dos EUA, membros do governo e representantes do setor empresarial. A iniciativa, de natureza diplomática, pretende reforçar a importância da cooperação comercial entre os dois países e argumentar a favor da manutenção da competitividade dos produtos brasileiros no exterior.

No momento, cinco senadores já estão em Washington D.C.: Nelsinho Trad (PSD-MS), Tereza Cristina (PP-MS), Marcos Pontes (PL-SP), Esperidião Amin (PP-SC) e Fernando Farias (MDB-AL). O senador Carlos Viana (Podemos-MG) também se encontra em solo americano e deve integrar o grupo oficialmente no domingo (27).

Ainda estão previstos os embarques de Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e Rogério Carvalho (PT-SE), que devem se juntar à comitiva nos próximos dias.

Para os senadores, a nova taxação pode causar sérios prejuízos econômicos ao Brasil, com a perda de espaço no mercado internacional e impactos negativos sobre o emprego. A intenção é demonstrar que o país segue normas comerciais internacionais e que as novas tarifas carecem de justificativa técnica.

As atividades da delegação têm início na segunda-feira (28), com compromissos na Embaixada do Brasil em Washington pela manhã. À tarde, os parlamentares visitarão a sede da U.S. Chamber of Commerce, onde irão dialogar com líderes empresariais e integrantes do Brazil-U.S. Business Council. Ao longo da semana, estão previstos outros dois encontros com autoridades norte-americanas, com o respaldo do Itamaraty e apoio de instituições ligadas ao setor produtivo.

O grupo tenta barrar ou, ao menos, adiar a entrada em vigor da tarifa de 50% anunciada pelo presidente Donald Trump, prevista para começar em 1º de agosto. O mandatário dos EUA vinculou a decisão ao processo judicial que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A missão foi articulada por Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, e obteve aprovação unânime no plenário da Casa. A comitiva reúne representantes de diferentes legendas, demonstrando uma frente ampla que vai do PT ao PL.