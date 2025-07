Senadores chegam aos EUA para tentar evitar taxação de Trump

Os senadores que foram aos Estados Unidos para se reunir com autoridades americanas para rever o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump devem começar a agenda de trabalho a partir da próxima segunda-feira (28/7). A ida dos parlamentares foi aprovada no Senado Federal e acontece em meio ao recesso parlamentar no Brasil.

Em suas redes sociais, o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), afirmou que se reuniu na noite do último sábado (26/7) com os demais congressistas que integram a comitiva.

Trump anunciou taxação de 50% para produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto. O governo brasileiro tem se mobilizado para reverter o tarifaço.

“O encontro marcou o início dos trabalhos presenciais da delegação e teve como objetivo atualizar os parlamentares sobre os temas prioritários e alinhar os pontos que deverão ser abordados nas reuniões com os americanos. O objetivo das reuniões é aproximar o parlamento dos dois países de forma a facilitar o entendimento mútuo e a tramitação de projetos em temas importantes para o Brasil e os Estados Unidos”, disse Pontes.

Confira a lista de senadores que estão nos EUA:

Teresa Cristina (PP-MS)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Esperidião Amin (PP-SC)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Fernando Farias (MDB-AL)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Jacques Wagner (PT-BA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Também em rede social, o senador Nelsinho Trad afirmou que a missão busca reabrir canais com o Congresso dos EUA. “Sem confronto, com responsabilidade: defender empregos, cadeias produtivas e a parceria histórica Brasil-EUA”, destacou.

Já a senadora Tereza Cristina disse que sua missão é tentar proteger os brasileiros das consequências de uma taxação exagerada e injusta, que prejudicará todos, sem exceção. “Mantenho minhas convicções e sempre trabalharei para negociar e reconstruir pontes. É esse o nosso dever cívico”, falou.