Senadores viram alvo de polêmica após usar dinheiro público para bancar bebidas alcoólicas

Dois senadores estão no centro de uma nova polêmica envolvendo o uso da cota parlamentar para despesas com bebidas alcoólicas. Humberto Costa (PT-PE) e Giordano (MDB-SP) tiveram gastos reembolsados com vinhos, cervejas e drinks sofisticados, contrariando as regras do Senado Federal. Após o caso vir à tona, ambos se comprometeram a devolver os valores aos cofres públicos.

O uso de verba indenizatória destinada a despesas relacionadas ao exercício do mandato para custear bebidas como Fragole Lambrusco, Aperol Spritz, gin tônica e vinho Bois Mirail, entre outras.

Bebidas financiadas com verba pública

Entre os registros levantados, está um jantar do senador Giordano em um restaurante italiano de São Paulo, em abril de 2025, no qual foi reembolsado por um drink de vinho frisante com morango, o Fragole Lambrusco. Em outro episódio, em fevereiro do mesmo ano, ele consumiu um Aperol Spritz em Brasília, aos sábados, durante horário que dificilmente se relaciona com atividades parlamentares. Em ambos os casos, apenas a gorjeta foi retirada do valor total o restante, incluindo as bebidas, foi pago com dinheiro público.

Já Humberto Costa teve pelo menos cinco notas fiscais com ressarcimento de bebidas alcoólicas entre 2024 e 2025. Entre elas, estão chope, cervejas, vinhos e uma gin tônica descrita como “GT Britânica”, bebida que leva gin, frutas vermelhas e chá inglês. Esses valores também foram pagos com recursos públicos, mesmo sendo despesas vetadas pelas normas do Senado.

Justificativas e devoluções

Após a repercussão, os dois senadores alegaram que os reembolsos foram aprovados por engano pelo setor técnico do Senado. Giordano argumentou que as notas fiscais não deixavam claro que os itens eram bebidas alcoólicas e, por isso, passaram sem glosa. Ele afirmou ainda que, diante do erro, devolveria os valores o que já teria sido feito via Guia de Recolhimento da União (GRU).

Humberto Costa, por sua vez, disse que o próprio gabinete costuma solicitar a exclusão de itens não reembolsáveis das notas fiscais, mas que, em alguns casos, os estabelecimentos comerciais não atendem ao pedido. Sua equipe ainda alegou que algumas bebidas passaram despercebidas pela nomenclatura, como o vinho “Bois Mirail” ou a “GT Britânica”. No total, segundo o gabinete do petista, foram R$ 128,32 ressarcidos de forma indevida. O valor, segundo nota oficial, já está sendo devolvido.

Senado reconhece falha e inicia auditoria

Procurado, o Senado Federal confirmou que houve reembolsos indevidos e reconheceu que os gastos com bebidas alcoólicas deveriam ter sido glosados ou seja, excluídos da restituição. A instituição informou que houve falhas pontuais na análise dos documentos e determinou a realização de uma auditoria em todas as notas fiscais semelhantes emitidas nos anos de 2024 e 2025.

“Os parlamentares já promoveram a devolução integral dos valores. As informações estão atualizadas no Portal da Transparência”, informou o Senado em nota. A Casa ressaltou ainda seu “compromisso com a transparência e o aperfeiçoamento constante dos processos internos”, afirmando que medidas corretivas já foram adotadas para evitar reincidência.

Os reembolsos que causaram polêmica:

Giordano (MDB-SP)

Drink Fragole Lambrusco – R$ 42

Drink Aperol Spritz – R$ 43 Humberto Costa (PT-PE)

Vinho tinto Bois Mirail – R$ 50

Cerveja Cusqueña Clássica – R$ 16

Gin Tônica Britânica – R$ 13,32

Chope e cerveja Lagunitas – R$ 14 e R$ 24

Vinho tinto Bois Mirail – R$ 25

Total: R$ 227,32

com informações: Metrópoles