Senai abre vagas para seleção de instrutores extraquadro para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Acre (SENAI-DR/AC) está com inscrições abertas para formar um banco de instrutores extraquadro, com possibilidade de atuação nas unidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O prazo para envio dos currículos vai até 31 de julho de 2025.

O credenciamento visa identificar profissionais aptos a atender futuras demandas da instituição, sem garantia de contratação imediata. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], seguindo o modelo especificado no edital. Não há cobrança de taxa para participar da seleção, mas é necessário atender aos critérios de formação mínima e às áreas específicas descritas no documento oficial.

O processo seletivo será dividido em quatro fases. Na primeira, ocorre o envio dos currículos. Os nomes dos candidatos classificados para a etapa seguinte serão divulgados exclusivamente pelo site www.senaiac.org.br.

Na terceira etapa, os selecionados passarão por uma avaliação técnica e pedagógica, que inclui a apresentação de uma aula prática. Essa fase será conduzida por uma comissão formada por membros da Gerência de Educação Profissional (GEP) e das unidades do SENAI no estado.

Os profissionais aprovados nessa fase final deverão obrigatoriamente participar de capacitação na Metodologia SENAI de Educação Profissional. Além disso, poderão ser convocados para oficinas, treinamentos e cursos promovidos pela instituição ao longo do ano.

O SENAI também destaca que o processo de credenciamento poderá ser suspenso ou cancelado, total ou parcialmente, mediante justificativa, sem que isso implique em obrigação de compensação aos participantes.