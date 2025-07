Faeac promove discussão sobre a importância do agronegócio para futuro da Amazônia

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) marca sua presença na edição de 50 anos da Expoacre. No seu dia de abertura (26), a Faeac apresentou uma palestra de Aldo Rabelo.

O tema da apresentação será Agricultura e Pecuária na História e no Futuro da Amazônia.

Assuero Veronez, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac), destacou a importância da palestra para o cenário da agricultura e pecuária no estado do Acre.

“Aldo Rabelo é reconhecidamente um grande conhecedor da Amazônia, e tem ideias próprias pra lidar com os problemas da Amazônia e pacificar esse problema”, destacou Veronez.

Aldo Rebelo afirmou que grande parte dos problemas enfrentados pelo estado está relacionado ao pouco uso dos territórios existentes que estão sendo explorados de maneiras produtivas.

“A primeira preocupação é a atividade econômica na Amazônia, que está sob bloqueio e interesses internacionais que nao querem que o Brasil use todas as suas vantagens”, disse ele sobre o grande percentual de território protegido no estado do Acre e em outros da região amazônica.

Veja o vídeo: