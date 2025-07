”Será a maior de todas as feiras”, diz presidente da FEM no lançamento da Expoacre 2025

O evento de lançamento da Expoacre 2025 acontece na manhã deste sábado (19) e contou com a presença de diversos nomes importantes para a realização da feira. Dentre eles, está o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kinpara, que se mostra otimista com a edição comemorativa de 50 anos.

Segundo Kinpara, a expectativa é alta para esta edição. “A Expoacre é um evento muito importante para o calendário econômico do estado, mas também é um ponto de encontro, um espaço de lazer e cultura. O nosso governador tem nos motivado a fazer sempre uma Expoacre melhor”, afirmou.

Ele destacou o sucesso da edição em Cruzeiro do Sul, que contou com mais de 54 apresentações locais, além de atrações nacionais. “Foi um sucesso de público, um sucesso de comercialização, e aqui também não vai ser diferente. O governador determinou que todas as secretarias, autarquias e a iniciativa privada trabalhassem juntas”, disse.

Para Kinpara, a participação dos artistas é fundamental: “Imaginem uma Expoacre sem os músicos, principalmente os músicos locais. Não tenho dúvida de que será a maior Expoacre de todos os tempos, com tudo muito bonito, com muita música, dança, negócios e exposições. Tudo para ser show, para ser um sucesso”.