Será que volta? Mãe de Virginia curte post sobre reconciliação da filha com Zé Felipe

Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (21 de julho) ao curtir uma publicação que sugeria a reconciliação da filha com Zé Felipe.

A coapresentadora do Sabadou com Virginia reagiu a um post feito no Instagram, no qual uma astróloga previa que o ex-casal retomaria o relacionamento ainda em julho.

A curtida viralizou nas redes sociais e rendeu diversos comentários. “Depois ela diz que curtiu sem querer, ai ai”, ironizou um seguidor. Outro completou: “Eu torço por eles e pela família linda deles, que voltem e que sejam felizes”.

O processo de divórcio

Vale lembrar que, na semana passada, o processo de divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi concluído pela Justiça de Goiás. A decisão definiu os termos da separação, incluindo a guarda dos filhos e o valor da pensão alimentícia.

A guarda das três crianças ficou estabelecida como compartilhada, com residência fixa sob a responsabilidade de Virginia. Zé Felipe poderá visitar os filhos a qualquer momento, desde que avise com 24 horas de antecedência. O cantor também deverá pagar R$ 20 mil mensais por cada filho, totalizando R$ 60 mil de pensão.

Relembre o término do casamento

Virginia e Zé Felipe se casaram oficialmente em 2021 e anunciaram a separação em maio deste ano. Eles são pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2; e José Leonardo, de 10 meses.

Após o fim do casamento, o cantor deixou a mansão onde vivia com a influenciadora e os filhos, mas continua morando no mesmo condomínio, em uma casa próxima, para manter a convivência com as crianças.

