“Sereia do Sexo” é absolvida da acusação de atrair cafetão para morte

A jovem acusada de atrair um cafetão para a morte foi absolvida por um júri popular de Samambaia, no último dia 15 de maio. Ana Clara Silva dos Santos, 22 anos, conhecida como “Sereia do Sexo”, foi presa em abril do ano passado sob acusação de armar uma emboscada que resultou na morte de Glaudêncio Santos, 41 anos. Ele seria responsável por gerenciar programas sexuais na região.

Ana Clara trabalhava como prostituta. O júri entendeu que Ana Clara não teve participação direta no assassinato. No entanto, o seu namorado à época, Antônio Pereira, 65 anos, foi condenado a 40 anos pelo homicídio e ocultação de cadáver de Glaudêncio.

“Sempre estive em estado de sobrevivência”

Dois meses após ser absolvida, Ana Clara deixou Brasília e, atualmente, trabalha como concierge em uma clínica de ortopedia. Em entrevista exclusiva à coluna Na Mira, ela quebrou o silêncio e revelou que era explorada sexualmente por Antônio desde os 14 anos. Ainda adolescente, conta ter começado a fazer programas para ajudar família e tentar se desvincular do então namorado. “Estava tentando arcar com as despesas da faculdade”, relatou.

Nessa fase, Ana Clara contou que Glaudêncio passou a ser o seu cafetão: “Ele fazia o que todo cafetão faz: me colocava para fazer muitos programas por dia, sem se preocupar nem mesmo com minha alimentação”.

Em um áudio, Ana Clara desabafou: “Eu sempre estive em estado de sobrevivência, mas nunca imaginei ser presa. Nunca imaginei passar por tudo que passei antes de ser presa”.

E prossegue: “Pela primeira vez na minha vida fui ouvida e fui absolvida. Entenderam a minha história”. Ana também declarou: “Para mim, é doloroso ver toda essa história voltar a público – não apenas por mim, mas também pelos familiares da vítima, do Glaudêncio”.

Relembre o caso

Ana Clara foi presa durante a Operação Canto da Sereia, realizada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) em fevereiro de 2024.

Segundo informações policiais, ela escondia do namorado [Antônio Pereira] que fazia programas com a ajuda de Glaudêncio Santos.

Ao descobrir a profissão dela, Antônio mandou a mulher atrair o cafetão para uma emboscada, que resultaria na morte dele com requintes de crueldade.

O corpo do agenciador [Glaudêncio] foi encontrado no lixão do Morro do Sabão, no Parque Gatumê, em Samambaia, dias depois.

Segundo a polícia, Glaudêncio foi torturado e queimado, ainda vivo, em meio a pneus, no chamado “micro-ondas”.

Antônio, que era namorado de Ana Clara, foi preso pelas equipes da 26ª DP em 28 de março.

Durante a prisão, o homem se armou com uma faca e correu para um barraco, onde tentou tirar a própria vida com um golpe no pescoço e outro no tórax.

Os policiais conseguiram intervir e prestaram os primeiros-socorros. O criminoso foi levado a um hospital para receber atendimento médico.

Antônio continua preso e condenado a 40 anos de prisão.

