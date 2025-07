Série D: assista ao vivo e com imagens Asa-AL e Juazeirense-BA

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens, a partida entre Asa-AL X Juazeirense-BA, pelo Brasileirão Série D Will Bank. As equipes entram em campo neste domingo (27/7), às 16h, horário de Brasília.

O Asa-AL já garantiu a liderança do grupo e tenta o primeiro lugar no ranking geral do campeonato.

A disputa do Juazeirense-BA é com o Lagarto-SE, que tem um ponto a mais, pela segunda colocação do grupo. Os dois times já estão na segunda fase.

Metrópoles no Brasileirão Série D Will Bank

A bola vai rolar no YouTube do Metrópoles, neste final de semana, para o Brasileirão Série D Will Bank. O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos da quarta divisão nacional e transmite 16 jogos neste fim de semana, entre sábado (26/07) e domingo (27/07).

Confira as partidas deste fim de semana:

Sábado (26/7)

Altos-PI 0 x 1 Maranhão-MA – 16h

Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Iguatu-CE – 16h

Pouso Alegre-MG 0 x 2 Água Santa-SP – 16h

Nova Iguaçu-RJ 1 x 1 Porto Vitória-ES – 16h

FC Cascavel-PR 2 x 1 Uberlândia-MG – 16h

Inter de Limeira-SP 0 x 1 Goiatuba-GO – 16h

Ceilândia-DF 2 x 0 Goianésia-GO – 17h

Domingo (27/7)

Ferroviário-CE x Central-PE – 16h

América de Natal-RN x Horizonte-CE – 16h

Santa Cruz-PE x Treze-PB – 16h

Sergipe-SE x Jequié-BA – 16h

Asa-AL x Juazeirense-BA – 16h

Barra-SC x Brasil-RS – 16h

São José-RS x Marcílio Dias-SC – 16h

Manaus-AM x Trem-AP – 17h

Independência-AC x Manauara-AM – 17h

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Brasileirão Série D Will Bank é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.