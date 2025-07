Série D: assista ao vivo e com imagens Santa Cruz-PE x Santa Cruz-RN

O Metrópoles transmite, ao vivo e com imagens, a partida entre Santa Cruz-PE x Santa Cruz-RN, pela Série D do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste domingo (13/7), às 17h, horário de Brasília.

O confronto de “xarás” do grupo A3 apresenta dois clubes com situações distintas na série D. O líder e já classificado Coral tem como objetivo no campeonato a liderança geral da Série D, enquanto o Tricolor de Natal precisa pontuar para entrar no G4.

A bola vai rolar no YouTube do Metrópoles, neste final de semana, para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Grupo Metrópoles adquiriu, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos da quarta divisão nacional e serão transmitidos 16 jogos, entre sábado (12/07) e segunda-feira (14/07).

Confira as partidas deste fim de semana:

Sábado (12/7)

FC Cascavel-PR 2 x 1 Cianorte-PR – 15h30

Altos-PI 4 x 2 Parnahyba-PI – 16h

Operário-MS 1 x 1 Uberlândia-MG – 16h

Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Tocantinópolis-TO – 16h

Trem-AP 1 x 3 GAS-RR – 16h

Souza-PB 0 x 1 Treze-PB – 16h30

Portuguesa-SP 2 x 1 Água Santa-SP – 17h

Sergipe-SE 1 x 2 Lagarto-SE – 17h

Domingo (13/7)

Azuriz-PR X Joinville-SC – 15h00

Tuna Luso-PA X Manauara-AM – 15h00

Capital-DF X Ceilândia-DF – 15h30

Penedense-AL X Asa-AL – 16h00

Santa Cruz-PE X Santa Cruz-RN – 17h00

Manaus-AM X Águia de Marabá-AP – 17h30

América de Natal-RN X Central-PE – 19h00

Segunda (14/7)