Série D: confira os melhores momentos de Azuriz-PR e Joinville-SC

Com transmissão do Metrópoles pelo YouTube, ao vivo e com imagens, o Azuriz-PR e Joinville-SC empataram sem gols pelo grupo A8. A partida aconteceu no Estádio Os Pioneiros.

Confira os melhores momentos da partida:

O resultado beneficiou o Joinville-SC, que pode se classificar ainda nesta rodada, a depender dos demais resultados do grupo A8. Quem se complicou foi o Azuriz-PR, que precisa que o Marcílio Dias-SC não pontue na rodada para continuar tendo chance de se classificar.

Metrópoles na Série D do Campeonato Brasileiro

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas da Série D do Campeonato Brasileiro é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, 16 jogos da 12ª rodada da Série D neste fim de semana. Confira a lista completa:

Sábado (12/7)

FC Cascavel-PR 2 x 1 Cianorte-PR – 15h30

Altos-PI 4 x 2 Parnahyba-PI – 16h

Operário-MS 1 x 1 Uberlândia-MG – 16h

Sampaio Corrêa-MA 2 x 0 Tocantinópolis-TO – 16h

Trem-AP 1 x 3 GAS-RR – 16h

Souza-PB 0 x 1 Treze-PB – 16h30

Portuguesa-SP 2 x 1 Água Santa-SP – 17h

Sergipe-SE 1 x 2 Lagarto-SE – 17h

Domingo (13/7)

Azuriz-PR 0 x 0 Joinville-SC – 15h00

Tuna Luso-PA 2 x 1 Manauara-AM – 15h00

Capital-DF 2 x 2 Ceilândia-DF – 15h30

Penedense-AL x Asa-AL – 16h00

Santa Cruz-PE x Santa Cruz-RN – 17h00

Manaus-AM x Águia de Marabá-AP – 17h30

América de Natal-RN x Central-PE – 19h00

Segunda (14/7)

Marcílio Dias-SC x Barra-SC – 20h