Serviço 190 está fora do ar no Acre e Secretaria orienta uso do Telegram para emergências

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informou na tarde deste sábado (26) que o serviço emergencial 190, operado pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), está temporariamente fora do ar.

Segundo o órgão, a falha foi identificada e a empresa responsável pelo suporte técnico foi imediatamente acionada. No entanto, até o início da noite, não houve retorno com previsão para a normalização do sistema. Diante disso, a Sejusp orienta que, em caso de emergência, a população utilize o aplicativo Telegram como meio alternativo de comunicação com a Polícia Militar.

Para acessar o serviço emergencial pelo aplicativo, basta:

Baixar o Telegram no celular;

Procurar pelo nome de usuário PM_190_AC no campo de busca;

Ou acessar diretamente o link: https://t.me/PM_AC_190_bot.

No canal, o cidadão pode registrar ocorrências por meio de mensagens de texto, áudios, vídeos ou fotos.

A Sejusp reforça que está trabalhando para restabelecer o atendimento via 190 o mais breve possível e agradece a compreensão da população.