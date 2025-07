Servidores do IBGE foram filmados momentos antes de morrerem em incêndio

Momentos antes de morrerem queimados em um incêndio de grandes proporções, os servidores do IBGE, Manoel José de Souza Neto e Valmir de Souza e Silva, ambos de 65 anos, foram filmados combatendo chamas em uma área de mata.

A tragédia aconteceu na tarde desta terça-feira (29/7), no Residencial Tororó, situado entre São Sebastião e Santa Maria, em frente à Reserva Ecológica do IBGE.

Veja:

João Vaz de Melo, de 56 anos, paisagista e morador da região, foi uma das últimas pessoas a ver os homens com vida e quem, posteriormente, encontrou os corpos carbonizados.

Ele contou que os dois teriam ignorado os alertas de moradores e adentraram a área de mata já tomada pelo fogo, acompanhados de um caminhão pipa.

“Eles entraram depois do fogo já ter passado. O motorista do caminhão conseguiu sair correndo, mas os dois ficaram com a mangueira tentando apagar. O fogo cercou eles”, relatou João.

João conta que, após o avanço do incêndio, tentou localizar os dois homens, mas já era tarde.

“Foi o motorista que veio me procurar depois perguntando se eu tinha visto os dois amigos dele. A gente começou a buscar, e fui eu quem encontrou os corpos. Estavam totalmente carbonizados. Não tinha mais nada a fazer. Estavam a um quilômetro um do outro, perto da nascente do Tororó”, lamenta.

Veja a entrevista do morador que encontrou os corpos:

De acordo com o morador, os dois servidores usavam apenas tênis e não contavam com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

O IBGE explicou, em nota, que os brigadistas faleceram durante combate ao fogo desta área externa, mas que podia se alastrar para a reserva do órgão.

Vítimas são Manoel José de Souza Neto e Valmir de Souza e Silva

Familiares das vítimas chegaram ao local no início da noite e estavam em estado de choque.

Os trabalhadores eram brigadistas do órgão e combatiam as chamas que atingiam a vegetação na reserva. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) fez o resgate dos corpos e debelou o fogo que devastava a região.

“Durante os trabalhos, as guarnições foram solicitadas para auxiliar na busca de dois prestadores de serviço do IBGE que também atuavam no combate, porém em outro ponto. O chamado foi às 15h37”, informou o Corpo de Bombeiros, em nota.

Após alguns minutos do chamado, os dois cadáveres foram encontrados. O local foi isolado e a Polícia Civil (PCDF) e a Polícia Militar (PMDF) foram acionadas.

Ainda não se sabe o que teria causado o incêndio. A Polícia Civil do DF, por meio da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), abriu inquérito para apurar as circunstâncias da tragédia.

Leia também

Um minuto de silêncio e luto

O IBGE decretou luto de três dias pela morte dos servidores. Valmir e Manoel eram técnicos em planejamento e infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, concedia uma entrevista coletiva quando recebeu a notícia da morte dos dois servidores. Em respeito às vítimas, ela pediu um minuto de solêncio.