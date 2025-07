Servidores flagram escorpiões “gigantes” na Câmara dos Deputados

Um escorpião foi flagrado na última segunda-feira (7 de julho) circulando próximo ao Anexo IV da Câmara dos Deputados, no Distrito Federal. O vídeo, enviado à reportagem, mostra o animal, e outras imagens revelam a presença de mais aracnídeos em diferentes pontos do prédio público.

Segundo servidores, a ocorrência de escorpiões – alguns de tamanho considerável – no subsolo do Anexo IV já dura pelo menos dois anos, mas a situação se intensificou no início deste ano. Desde janeiro de 2025, um escorpião por semana tem sido encontrado nas salas do setor.

Uma servidora, que preferiu não se identificar, relatou que os animais já foram avistados em diversos locais, incluindo o banheiro, o armário da copa, o sofá da recepção, embaixo de mesas, atrás de móveis e até dentro de um fone de ouvido utilizado para trabalhar.

Ela afirmou ainda que, há cerca de seis meses, um servidor foi picado por um escorpião enquanto trabalhava, o que o levou a pedir transferência para outro setor. “A Câmara realiza dedetizações periódicas no prédio, mas as medidas têm efeito limitado. As baratas morrem, e os escorpiões continuam aparecendo”, disse a funcionária.

A reportagem procurou a Câmara dos Deputados para comentar a situação, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Veja:

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.