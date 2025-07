Vips da Front: servidores são flagrados em momento íntimo no carro oficial da prefeitura no Acre

Feliz aniversário, Professor Gleison

Nesta segunda-feira, quem celebrou mais um ano de vida foi o querido professor Gleison, profissional dedicado e admirado no cenário educacional da região. Com carisma, competência e um enorme coração, ele conquista alunos e colegas por onde passa.

A data foi marcada por muitas demonstrações de carinho e reconhecimento, reforçando o quanto é querido por todos que têm o privilégio de conviver com ele. A coluna deseja saúde, sucesso e muitas alegrias em sua jornada! Parabéns, professor Gleison!

Política por amor

A ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, deu início a uma nova etapa em sua trajetória profissional ao assumir a coordenação da SEGOV (Secretaria de Estado de Governo) no Alto Acre. Reconhecida por sua gestão destacada à frente da Prefeitura de Brasiléia por dois mandatos consecutivos, Fernanda segue contribuindo com o desenvolvimento da região, agora em âmbito estadual.

Sua chegada à SEGOV reforça o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas, o diálogo entre comunidades e instituições e o apoio às ações que impactam positivamente a vida da população do Alto Acre.

Esta coluna parabeniza Fernanda Hassem por mais esse importante passo e deseja sucesso nessa nova missão em prol do progresso regional.

Meca Brasil

O domingo, 20 de julho, foi marcado por muita vibração e potência sonora no Clube da PM, em Brasiléia, com a realização do Meca Brasil Som Automotivo. O evento, idealizado e organizado pelo empresário DJ Edson Rodrigues, reuniu apaixonados por som automotivo de toda a região, em um verdadeiro espetáculo de tecnologia, estilo e adrenalina.

A programação movimentou o município e atraiu centenas de pessoas, que prestigiaram as competições e se encantaram com a estrutura montada especialmente para o desafio. Carros equipados com os mais modernos sistemas de som proporcionaram uma experiência intensa para o público, que aplaudiu de pé cada apresentação.

O evento ainda contou com a presença de competidores locais e de outros municípios, consolidando-se como um dos maiores encontros da modalidade na fronteira. O Desafio de Som Automotivo Meca Brasil reforçou a paixão regional pela cultura automotiva e mostrou o potencial da cidade para receber eventos de grande porte.

Um domingo para os amantes de som e velocidade guardarem na memória!

Projeto “Eu Saio para Brincar”

O bairro Nazaré viveu momentos especiais com a realização do projeto “Eu Saio para Brincar”, uma iniciativa da Prefeitura de Brasiléia que levou alegria, cuidado e serviços essenciais às famílias da comunidade.

A ação, desenvolvida em parceria com diversas secretarias municipais, celebrou o direito de brincar como parte fundamental do desenvolvimento infantil. O evento ofereceu uma programação ampla, com atendimentos em saúde, vacinação, assistência social através do CRAS, programa Criança Feliz, corte de cabelo, atendimentos do Bolsa Família, além de oficinas de pintura, atividades culturais, jogos educativos, esportes e muitas brincadeiras.

A iniciativa faz parte do trabalho articulado com a Rede Urban 95, que atua em Brasiléia com foco na promoção do bem-estar e qualidade de vida das crianças na primeira infância.

Brasiléia segue como um dos municípios da rede nacional que aposta no fortalecimento de políticas públicas voltadas para as crianças, criando espaços onde elas possam crescer com mais cuidado, proteção e oportunidades.

Feira Cultural de Brasiléia

A cidade de Brasiléia já está nos preparativos para um dos eventos mais aguardados do segundo semestre: a Feira Cultural de Brasiléia, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de setembro, na tradicional praia do Izidório (antiga Praia do Adolfo).

O evento reunirá uma programação diversa com exposição de produtos regionais, feira de artesanato, apresentações culturais, atividades esportivas e a emocionante escolha da Miss Brasiléia, que servirá como seletiva para o Miss Acre.

Nesta sexta-feira (18), representantes da organização estiveram na Unidade do Sebrae em Brasiléia, onde apresentaram o projeto e alinharam detalhes da parceria para fortalecer a programação cultural, econômica e social da feira.

Com apoio de instituições e empreendedores locais, a Feira Cultural promete ser um grande ponto de encontro da comunidade, valorizando a arte, a cultura, os talentos e a identidade da região.

ExpoXapuri

Os preparativos estão a todo vapor para a ExpoXapuri 2025, considerada a maior Feira de Agronegócios e Entretenimento da história do município. O evento acontece nos dias 04, 05, 06 e 07 de setembro, reunindo o que há de melhor no setor produtivo, cultura regional e grandes shows.

A festa já tem atrações nacionais confirmadas: o fenômeno do piseiro Marcynho Sensação e a consagrada dupla Ralf, prometendo noites de muita música e animação.

Além dos shows, a feira trará exposição de animais, gastronomia regional, produtos agrícolas, artesanato, rodeio e espaços voltados ao empreendedorismo e inovação rural. Uma excelente oportunidade para toda a família prestigiar e para os produtores locais fortalecerem seus negócios.

A ExpoXapuri 2025 é uma realização da Prefeitura de Xapuri, com o apoio do Sebrae e do Governo do Estado do Acre.

Programe-se para viver dias de cultura, música e desenvolvimento no coração do Acre!

Vida alheia

Um nome bem conhecido na fronteira, daqueles que faz presença em toda resenha e que sempre bateu no peito dizendo ser hétero convicto, acaba de protagonizar mais um escândalo digital e dessa vez, o babado foi longe demais! Vazou nas redes (e nos grupinhos de WhatsApp, claro) um vídeo adulto estrelado por ele, mostrando um lado bem diferente do que costumava contar nas rodas de amigos. O conteúdo, pra lá de explícito, acabou sendo compartilhado em uma plataforma de conteúdo adulto, exclusiva para maiores de 18 anos, ou seja, o negócio tá profissional agora! E pasmem: não é a primeira vez que esse tipo de conteúdo do rapaz aparece por aí. A diferença é que agora o vídeo viralizou fora da fronteira e já tem gente fazendo login premium só pra conferir o conteúdo completo. Fontes próximas juram que o vídeo foi postado com autorização, o que levanta a suspeita de que a fama dele agora pode estar migrando pra algo mais rentável. Será que estamos diante de um novo influencer +18 da região? Ou é só mais um vazamento com gosto de vingança? Enquanto o protagonista finge que nada aconteceu e mantém a pose nos rolês, a cidade inteira comenta: Quem vê cara não vê a performance. E você? Vai pagar pra ver ou prefere receber no zap mesmo?

O Festival de Praia em Assis Brasil agitou a fronteira neste fim de semana, mas quem roubou a cena mesmo foi uma jovem vendedora, conhecida por trabalhar em uma das lojas mais badaladas do estado. E olha que ela fez jus à fama e deu show no palco e nos bastidores dos grupos de WhatsApp. A moça, que não economizou na ousadia, protagonizou uma dança pra lá de sensual durante a festa de orla. Com um bumbum lisinho e durinho à mostra (dizem que nem a lua tava tão redonda), ela usava uma calcinha discretíssima ou melhor, quase invisível. A performance, que foi registrada de vários ângulos, já circula a toda velocidade nos grupos da cidade, com direito a zoom, slow motion e até trilha sonora personalizada. Tem gente aplaudindo, outros criticando, e muitos babando literalmente. Fontes revelam que, desde o vídeo, a agenda de contatinhos da gata não para de crescer, e ela já é chamada de “Musa da Praia 2025” por alguns fãs mais empolgados. A pergunta que não quer calar: foi só empolgação do momento ou será que vem carreira de influencer por aí? Enquanto isso, a gente continua aqui na praia da fofoca, tomando sol com os babados mais quentes da fronteira.

No meio da animação do Festival de Praia de Assis Brasil, o que rolou de “mãos bobas” e “olhares suspeitos” não tá no gibi! Mas teve uma fofoca em especial que quebrou os grupos de casal da cidade. Diz a rádio-fofoca que um policial muito conhecido na cidade, casado e bem casado, teria sido flagrado aos beijos com uma “morena misteriosa” atrás do palco, nos bastidores do show. Detalhe: a esposa estava na mesma festa, a poucos metros, tomando drink com as amigas. A suposta amante teria vindo de Epitaciolândia só para “curtir com ele discretamente”, mas esqueceram que o povo da fronteira tem celular bom e boca ainda melhor! Os vídeos seriam entregues em “off” para a esposa, mas, até agora, nada confirmado. Será que foi só uma conversa próxima demais ou rolou troca de calor mesmo?

A fofoca de hoje envolve calor, carro oficial e um casal que esqueceu onde estava. Segundo as más ou boas línguas, uma servidora da Prefeitura, conhecida pelo jeitinho discreto e postura exemplar no setor administrativo, teria sido flagrada no maior clima de romance com seu suposto amante nada mais, nada menos que um colega de trabalho DENTRO do carro da firma. Tudo teria acontecido durante o horário de almoço, num cantinho escondido ali perto do parque municipal, mas não escondido o bastante. A cena: Carro ligado no ar-condicionado, marmita esquecida no banco de trás, beijos quentes e movimentos suspeitos no banco da frente O flagra teria sido feito por um curioso que passou no local e, espantado, jurou ter visto “o carro balançando, mas ninguém dirigindo”. O burburinho foi tanto que até já tem vídeo rodando em grupos internos da prefeitura com a legenda: Servidora em expediente alternativo. Fontes internas dizem que os dois já eram alvo de comentários há meses, e que o “almoço juntos” era mais frequente que ponto batido. A chefia já estaria de olho, e os dois agora foram “realocados” para setores diferentes dizem que pra esfriar os ânimos (e os vidros do carro também). Será que foi só um mal-entendido ou o carro da firma virou mesmo suíte de motel improvisado. Na dúvida, a gente só observa, comenta e torce pro próximo episódio vir com legenda.

Segundo fontes confiáveis (aquelas que não perdem uma mesa de bar ou um grupo de zap), um figurão da cidade, bem casado com uma servidora pública da área da saúde, foi flagrado em um jantar suspeito com uma médica novata recém chegada à região. O encontro aconteceu em um restaurante discreto de Brasiléia, mas os olhares e a troca de carinhos não deixaram dúvidas: tinha mais do que amizade ali. A médica, toda elegante, chegou separada, mas deixou o local com o “acompanhante” em clima de risadinhas e aproximações perigosas. Detalhe picante: a esposa do rapaz é bastante conhecida, admirada por sua competência e carisma e até então, mantinha um relacionamento “exemplar” com o bonitão. Só que depois desse episódio, já se fala que aliança sumiu do dedo e que o clima dentro de casa é de pura tensão. Os amigos próximos dizem que essa não seria a primeira vez que o tal figurão se envolve em confusão amorosa, mas dessa vez ele pode ter mexido com a mulher errada e com a médica certa para curar dores que ele mesmo causou. Será que a novata vai ficar? E a esposa, vai perdoar ou partir pro contra-ataque. Enquanto isso, seguimos atualizando esse prontuário amoroso que ainda promete muitas doses de babado!

