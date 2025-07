Sesc Acre realiza Sonora Brasil no final de julho em Rio Branco

A 27ª edição do Sonora Brasil começou a circular pelo país em junho, levando ao público espetáculos produzidos especialmente para o projeto. A iniciativa estará em Rio Branco nos dias 18,19, 20 e 21 deste mês no Teatro de Arena do Sesc no Centro de Rio Branco, e contará com a presença de representantes de 06 grupos musicais que integram o circuito.

Com entrada franca, a realização tem o objetivo de apresentar programações sonoras com temáticas relacionadas à cultura do Brasil e possui o tema “Encontros, tempos e territórios”.

De acordo com a organização, por meio do encontro entre artistas de diferentes gerações e regiões, foram produzidos shows inéditos, com uma mistura de ritmos e vivências, que mostram a relação entre tempos históricos e territórios nas criações artísticas de movimentos da música popular brasileira.

“O Sonora Brasil consegue traduzir essa riquíssima diversidade cultural brasileira ao reunir artistas de diferentes gerações, de formações musicais e preferências tão distintas. Ficamos felizes por esses dez grupos terem aceitado o nosso desafio de criar espetáculos inéditos para trazer ao público essa riqueza que só um país tão multicultural como o nosso consegue produzir”, comemora Thais Roma, diretora de Programas Sociais do Sesc no Acre.

Veja a programação:

Dia 18 de julho

18h – Chau do Pife e Andrea Lais de Alagoas;

18h40 – Fernando Cesar e Tiago Tunes do Distrito Federal.

Dia 19 de Julho

18h – Bado e Quilomboblada e Sandra Braids de Rondônia.

Dia 20 de Julho

18h – Charles André e Luciane Dom do Rio de Janeiro.

Dia 21 de Julho

18h – Fandangos Mestre Zeca e Melina Mulazani do Paraná.