SESI apresenta serviço de bioimpedância e ações educativas durante a Expoacre Juruá

Durante a programação da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, o Serviço Social da Indústria (SESI) está oferecendo ao público uma série de atividades educativas e de saúde voltadas para os trabalhadores da indústria e a comunidade em geral. Um dos destaques do estande é o serviço de bioimpedância, uma avaliação corporal feita por meio de um equipamento moderno que mede, entre outros dados, peso, gordura corporal e temperatura.

Segundo Perla Borges, gerente da Unidade Integrada SESI/SENAI no município, a iniciativa visa aproximar os serviços da instituição da população. “O trabalhador vai até o nosso estande, realiza a bioimpedância e já recebe todas as informações sobre seu estado corporal. Uma nutricionista está presente para fazer uma breve leitura dos dados e orientar sobre a saúde do participante”, explica.

O equipamento já está disponível de forma permanente na unidade do SESI em Cruzeiro do Sul e pode ser acessado por qualquer trabalhador da indústria. A participação na feira serve como vitrine para os serviços oferecidos ao longo do ano. “Queremos mostrar para a sociedade que temos um equipamento moderno à disposição e que é possível procurar o SESI para utilizar esse serviço”, completa Perla.

Além da bioimpedância, o estande do SESI também conta com atividades interativas voltadas para a segurança do trabalho. Há jogos educativos como o jogo da memória, que ajuda os visitantes a identificarem os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exigidos pelas Normas Regulamentadoras (NRs) e em quais situações devem ser utilizados.

Perla também destacou que o SESI, além dos serviços de saúde e segurança do trabalho, oferece educação de jovens e adultos (EJA) e programas essenciais voltados para a área industrial, como o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPR (Programa de Proteção Respiratória) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).

“Nosso trabalho gira em torno da segurança e da educação do trabalhador, garantindo que ele esteja bem preparado e protegido no ambiente industrial”, conclui.